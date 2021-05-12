Ramazan Bayramı öncesi alışveriş yoğunluğu yaşandı

Kırşehir'de, Ramazan Bayramı öncesinde başta tatlı olmak üzere gıda ürünü satışı yapılan iş yerlerinde yoğunluk oluştu.

Kırşehir'de, Ramazan Bayramı öncesinde başta tatlı olmak üzere gıda ürünü satışı yapılan iş yerlerinde yoğunluk oluştu.

Kırşehir'de arife günü başta tatlıcılar olmak üzere gıda ürünü satan iş yerlerinde yoğunluk olduğu görüldü.

Terme, Ankara, Lise caddeleri başta olmak üzere evlerine en yakın pastane, fırın, market ve şekerleme satan iş yerlerine giden vatandaşlar, bayram için alışveriş yaptı.

İş yerlerinin içinde ve önünde oluşan yoğunluk nedeniyle polis ve zabıta ekipleri vatandaşları Kovid-19 tedbirleri konusunda uyardı.

Öte yandan, Kırşehir Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, işletmelerde belge ve hijyen denetimi yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız