Ramazan Bayramı öncesi aileler, Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti
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Ramazan Bayramı öncesi aileler, Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti

Ramazan Bayramı öncesi aileler, Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti Küresel salgın korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Ramazan bayramında 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi şehit aileleri yakınlarının kabrini ziyaret etmek için Edirnekapı Şehitliği'ne geldi.

22.05.2020 18:26 | Son Güncelleme: 22.05.2020 18:31

Ramazan Bayramı öncesi aileler, Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti

İSTANBUL - Küresel salgın korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Ramazan bayramında 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi şehit aileleri yakınlarının kabrini ziyaret etmek için Edirnekapı Şehitliği'ne geldi. Şehitliğe gelen Nazım Akaydın, "Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi geldim. Bayramda da şehit ailelerine izin varmış o zaman da geleceğim" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge kapsamında Ramazan Bayramı'nda 81 ilde uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi şehit aileleri yakınlarının mezarını ziyaret etmek için Edirnekapı Şehitliği'ne geldi. Şehitliğe gelen aileler yakınlarına Kur'an-ı Kerim ve dualar okuyarak mezarlıkları temizlediler.

"Bayramda da şehit ailelerine izin varmış o zaman da geleceğim"

Şehit kardeşi Nazım Akaydın, "Yaklaşık 2-3 aydır şehit kardeşimi ziyaret edemiyordum. Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi ziyarete geldim. Bayramda da şehit ailelerine izin varmış o zaman da geleceğim" dedi.

"65 yaş üstünün haftada bir şehitliğe gelmesinde büyük yarar olacağını düşünüyorum"

Şehit oğlunun kabrine gelen Fevzi Canik, "Ben şehit babasıyım. Hiç olmazsa haftada bir gün buraya şehit yakınlarının ve 65 yaş üstünün ziyarete gelmesinde büyük yarar olacağını düşünüyorum. Buraya şimdi izinli geldim. Eşimle ikimiz de kanser hastasıyız. O yüzden bize izin verdiler" şeklinde konuştu.

Ramazan Bayramı öncesi aileler, Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti

Kaynak: İHA

Manşet

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