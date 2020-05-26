Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde sokaklar boş kaldı
Kilis kent merkezinin havadan görüntüleri Cadde, sokak ve yollar Polis ekiplerinin uygulama yapması Belediye ekiplerinin saha çalışması Boş sokak ve caddeler KİLİS - Kilis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Ramazan...
26.05.2020 13:47 | Son Güncelleme: 26.05.2020 13:52
Kilis kent merkezinin havadan görüntüleri
Cadde, sokak ve yollar
Polis ekiplerinin uygulama yapması
Belediye ekiplerinin saha çalışması
Boş sokak ve caddeler KİLİS - Kilis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde de sessizlik hakim oldu.
Kilis'te de cadde ve sokaklar görevliler dışında boş kaldı.
Şehrin giriş ve çıkışlarında polis ve jandarma ekipleri denetim yaptı.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Kaynak: AA