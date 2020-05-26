Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde sokaklar boş kaldı Kilis kent merkezinin havadan görüntüleri Cadde, sokak ve yollar Polis ekiplerinin uygulama yapması Belediye ekiplerinin saha çalışması Boş sokak ve caddeler KİLİS - Kilis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Ramazan...

Kilis kent merkezinin havadan görüntüleri

Cadde, sokak ve yollar

Polis ekiplerinin uygulama yapması

Belediye ekiplerinin saha çalışması

Boş sokak ve caddeler KİLİS - Kilis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde de sessizlik hakim oldu.

Kilis'te de cadde ve sokaklar görevliler dışında boş kaldı.

Şehrin giriş ve çıkışlarında polis ve jandarma ekipleri denetim yaptı.

Kaynak: AA