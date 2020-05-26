Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde sokaklar boş kaldı
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Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde sokaklar boş kaldı

Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Gaziantep, Adıyaman, Kilis ve Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde de sessizlik hakim oldu.

26.05.2020 10:14 | Son Güncelleme: 26.05.2020 10:19

Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Gaziantep, Adıyaman, Kilis ve Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde de sessizlik hakim oldu.

İçişleri Bakanlığının salgınla mücadele kapsamında 81 ilin valiliğine gönderdiği genelge kapsamında, bu gece sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasının dördüncü gününde, Kahramanmaraş'ta cadde ve sokaklar boş kaldı.

Kentin en işlek noktalardan Trabzon Caddesi başta olmak üzere, Azerbaycan, Atatürk ve Şekerdere bulvarlarında araç yoğunluğu yaşanmadı. Müftülük, Demokrasi, Milli İrade ve Ulu Cami meydanlarının ise görevlilerin dışında kimsenin olmadığı görüldü.

Polis ve jandarma ekipleri de kent genelinde denetimlerini sürdürdü.

Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde sokaklar boş kaldı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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