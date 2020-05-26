Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde sokaklar boş kaldı
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Boş kalan cadde soakk, meydan ve yollar GAZİANTEP - Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde de sessizlik hakim oldu.
26.05.2020 09:55 | Son Güncelleme: 26.05.2020 10:00
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Boş kalan cadde soakk, meydan ve yollar GAZİANTEP - Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde de sessizlik hakim oldu.
Kentin turistlik mekanlarından, normal günlerde yoğunluk yaşanan Gaziantep Kalesi ve Üniversite Meydanı, Gazi Muhtar, Prof. Dr. Muammer Aksoy, Disburg ve Rasaf Yolu gibi bulvarların boş olduğu görüldü.
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Kaynak: AA