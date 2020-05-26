Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde cadde ve sokaklar boş kaldı
Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde Mardin Midyat ilçesinde cadde ve sokaklar boş kaldı.
26.05.2020 12:43 | Son Güncelleme: 26.05.2020 12:49
Koronavirüs tedbirlerince uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken, Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde Mardin Midyat ilçesinde cadde ve sokaklar boş kaldı.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Kaynak: AA