Ramazan Bayramı'nın son günü de sokaklar boş kaldı
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Ramazan Bayramı'nın son günü de sokaklar boş kaldı

Cadde ve sokaklar Merkez Cami kavşağı Milli Egemenlik parkı Kongre caddesi ve PTT kavşağı Tarihi Ardahan Köprüsü ve kavşağı Kura Nehri Parklar Ardahan'da bayramın üçüncü günü de cadde ve sokaklar sessiz kaldı.

26.05.2020 15:50 | Son Güncelleme: 26.05.2020 15:55

Cadde ve sokaklar

Merkez Cami kavşağı

Milli Egemenlik parkı

Kongre caddesi ve PTT kavşağı

Tarihi Ardahan Köprüsü ve kavşağı

Kura Nehri

Parklar

Ardahan'da bayramın üçüncü günü de cadde ve sokaklar sessiz kaldı.

Polis, bayramın üçüncü günü kentte birçok cadde ve sokak girişinde tedbir aldı. Durdurulan vatandaş ve araçlarda izin belgeleri olup olmadığı kontrol edildi.

Ardahanlılar genel olarak bayramın üçüncü gününde de kurallara uyup sokağa çıkmamaya özen gösterdi.

Fırınlara yakın bazı noktalardaki vatandaşlar ekmek almak için dışarı çıktı.

Ramazan Bayramı'nın son günü de sokaklar boş kaldı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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