Ramazan Bayramı'nın ilk günü sessizlik hakim
Muğla'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulamaya konulan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de sessizlik hakim oldu.
24.05.2020 16:04 | Son Güncelleme: 24.05.2020 16:12
Muğla'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulamaya konulan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de sessizlik hakim oldu.
İçişleri Bakanlığının 81 ilde 4 günlüğüne getirdiği sokağa çıkma kısıtlamasının 2. günüde de Muğla'nın turistik ilçesi Marmaris'te sahil, plajlar, meydanlar, cadde ve sokaklar boş kaldı.
Bayramda aşırı trafik yoğunluğunun yaşadığı yollar, ilçe girişi araç yoğunluğuyla haber olan turizm merkezinde sessizlik yaşandığı görüldü.
Kaynak: AA