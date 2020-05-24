Ramazan Bayramı'nın ilk günü sessizlik hakim
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Ramazan Bayramı'nın ilk günü sessizlik hakim

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde İstanbul'da sessizlik hakim.

24.05.2020 10:51 | Son Güncelleme: 24.05.2020 10:57

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde İstanbul'da sessizlik hakim.

Ramazan Bayramı'nın ilk günü sessizlik hakim

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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