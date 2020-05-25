Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde sokaklar boş kaldı (2)
Ankara genel drone görüntüleri Kuzey Ankara'dan drone görüntüleri Ulus Meydanı drone görünütleri Eski TBMM drone görüntüleri Sıhıye Meydanı drone görüntüleri 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'ndan drone görüntüleri Ulus Meydanından görüntüler Ankara Atlı Polis Birliği ekiplerin görüntü...
25.05.2020 17:14 | Son Güncelleme: 25.05.2020 17:22
Ankara genel drone görüntüleri
Kuzey Ankara'dan drone görüntüleri
Ulus Meydanı drone görünütleri
Eski TBMM drone görüntüleri
Sıhıye Meydanı drone görüntüleri
15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'ndan drone görüntüleri
Ulus Meydanından görüntüler
Ankara Atlı Polis Birliği ekiplerin görüntü
15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'ndan görüntü
Caddedeki tenhalıktan görüntüler
Kuğulu Parktan görüntüler ANKARA - Başkentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde sessizlik hakim oldu. (2)
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Kaynak: AA