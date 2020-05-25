Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde sokaklar boş kaldı GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Atatürk Caddesi Cumhuriyet Meydanı Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde sokaklar boş kaldı HATAY - Hatay'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tüm yurtta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde de sessizlik hakim oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Atatürk Caddesi Cumhuriyet Meydanı Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde sokaklar boş kaldı HATAY - Hatay'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tüm yurtta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde de sessizlik hakim oldu. Cumhuriyet ve Şehit Ömer Halisemir meydanları ile Atatürk Caddesi'nde sessizlik hakim oldu. Kaynak: AA