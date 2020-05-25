Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde sokaklar boş kaldı
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Atatürk Caddesi Cumhuriyet Meydanı Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde sokaklar boş kaldı HATAY - Hatay'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tüm yurtta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde de sessizlik hakim oldu.
25.05.2020 15:28 | Son Güncelleme: 25.05.2020 15:33
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Atatürk Caddesi
Cumhuriyet Meydanı Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde sokaklar boş kaldı
HATAY - Hatay'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tüm yurtta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde de sessizlik hakim oldu. Cumhuriyet ve Şehit Ömer Halisemir meydanları ile Atatürk Caddesi'nde sessizlik hakim oldu.
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Kaynak: AA