Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde sokaklar boş kaldı Boş sokak ve caddeler Sokakları yıkayan belediye görevlileri Ekmek satan fırıncılar Denetim yapan kolluk kuvvetleri Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde sokaklar boş kaldıKİLİS - Kilis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla...

Boş sokak ve caddeler

Sokakları yıkayan belediye görevlileri

Ekmek satan fırıncılar

Denetim yapan kolluk kuvvetleri

Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde sokaklar boş kaldı

KİLİS - Kilis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde de sessizlik hakim oldu.

Kilis'te de cadde ve sokaklar boş kaldı.

Şehrin giriş ve çıkışlarında polis ve jandarma ekipleri denetim yaptı.

Kaynak: AA