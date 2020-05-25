Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde sokaklar boş kaldı
Boş sokak ve caddeler Sokakları yıkayan belediye görevlileri Ekmek satan fırıncılar Denetim yapan kolluk kuvvetleri Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde sokaklar boş kaldıKİLİS - Kilis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla...
25.05.2020 12:30 | Son Güncelleme: 25.05.2020 12:35
Boş sokak ve caddeler
Sokakları yıkayan belediye görevlileri
Ekmek satan fırıncılar
Denetim yapan kolluk kuvvetleri
Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde sokaklar boş kaldı
KİLİS - Kilis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde de sessizlik hakim oldu.
Kilis'te de cadde ve sokaklar boş kaldı.
Şehrin giriş ve çıkışlarında polis ve jandarma ekipleri denetim yaptı.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Kaynak: AA