Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde sokaklar boş kaldı
Ankara Atlı Polis Birliği ekiplerin görüntü 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'ndan görüntü Caddedeki tenhalıktan görüntü ANKARA - Başkentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde sessizlik...
25.05.2020 12:13 | Son Güncelleme: 25.05.2020 12:18
Ankara Atlı Polis Birliği ekiplerin görüntü
15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'ndan görüntü
Caddedeki tenhalıktan görüntü ANKARA - Başkentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde sessizlik hakim oldu.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Kaynak: AA