Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde sokaklar boş kaldı Malatya, Şanlıurfa, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde de sessizlik hakim oldu.

Malatya, Şanlıurfa, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde de sessizlik hakim oldu.

İçişleri Bakanlığının salgınla mücadele kapsamında 81 ilin valiliğine gönderdiği genelge kapsamında, yarın gece sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde, Malatya'da cadde ve sokaklar boş kaldı.

Malatya ile Elazığ'ı birbirine bağlayan D-300 kara yolu, Çöşnük Kavşağı, Yeşilçam, Recai Kutan, Atatürk ve İnönü Caddesi ile Soykan ve 15 Temmuz Millet Meydanı'nda sessizlik hakim oldu.

Şanlıurfa

Sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde, Şanlıurfa'da cadde ve sokaklar sessiz kaldı.

Görevliler dışında kimsenin dışarıda olmadığı kentte, yaya ve araç trafiği de en düşük seviyeye ulaştı.

Kentin simgesi, tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi de sakin günlerinden birini yaşıyor.

Gaziantep

Gaziantep'te cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Kentin turistlik mekanlarından, normal günlerde yoğunluk yaşanan Gaziantep Kalesi ile Gazi Muhtar, Üniversite, Binevler ve Karagöz gibi caddelerin boş olduğu ve sadece polis ekiplerinin görev yaptığı görüldü.

Öte yandan kırsal mahallelere gidiş-gelişe iznin verilmediği kentte, köy yollarında da jandarma ekiplerince denetimler sürdürülüyor.

Bu arada, sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde, kentte 5 bin 175 kişiyle 24 iş yerine kısıtlayı ihlalden idari yaptırım uygulandı.

Kilis

Kilis'te de cadde ve sokaklar boş kaldı.

Şehrin giriş ve çıkışlarında polis ve jandarma ekipleri denetim yaptı.

Adıyaman

Adıyaman'da Sümer Meydanı ile işlek cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Görevliler dışında kimsenin dışarıda olmadığı kentte, yaya ve araç trafiği de en düşük seviyeye ulaştı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta, en işlek noktalardan Trabzon Caddesi başta olmak üzere, Azerbaycan, Atatürk ve Şekerdere bulvarlarında araç yoğunluğu yaşanmadı. Müftülük, Demokrasi, Milli İrade ve Ulu Cami meydanlarının ise görevlilerin haricinde boş olduğu görüldü.

Görevliler dışında hemen hemen kimsenin dışarıda olmadığı kentte, yaya ve araç trafiği de en düşük seviyeye ulaştı. Polis ve jandarma ekipleri, şehrin giriş ve çıkışlarında denetimlerini sürdürdü.

Kaynak: AA