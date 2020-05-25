Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde sokaklar boş kaldı
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Boş sokak ve caddelerden görüntüler GAZİANTEP - Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde de sessizlik hakim oldu.
25.05.2020 10:11 | Son Güncelleme: 25.05.2020 10:16
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Boş sokak ve caddelerden görüntüler GAZİANTEP - Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde de sessizlik hakim oldu.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Kaynak: AA