Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde sokaklar boş kaldı
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Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde sokaklar boş kaldı

Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde sessizlik hakim oldu.

25.05.2020 10:05 | Son Güncelleme: 25.05.2020 10:09

Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde sessizlik hakim oldu.

Kentin en işlek noktalarından Trabzon Caddesi başta olmak üzere, Azerbaycan, Atatürk, Şekerdere bulvarlarında araç yoğunluğu yaşanmadı. Müftülük, Demokrasi, Milli İrade ve Ulu Cami meydanlarının ise görevlilerin haricinde boş olduğu görüldü.

Görevliler dışında hemen hemen kimsenin dışarıda olmadığı kentte yaya ve araç trafiği de en düşük seviyeye ulaştı. Polis ve jandarma ekipleri, şehrin giriş ve çıkışlarında denetimlerini sürdürdü.

Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde sokaklar boş kaldı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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