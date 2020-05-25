Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde sokaklar boş kaldı Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde sessizlik hakim oldu.

Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde sessizlik hakim oldu.

Kentin en işlek noktalarından Trabzon Caddesi başta olmak üzere, Azerbaycan, Atatürk, Şekerdere bulvarlarında araç yoğunluğu yaşanmadı. Müftülük, Demokrasi, Milli İrade ve Ulu Cami meydanlarının ise görevlilerin haricinde boş olduğu görüldü.

Görevliler dışında hemen hemen kimsenin dışarıda olmadığı kentte yaya ve araç trafiği de en düşük seviyeye ulaştı. Polis ve jandarma ekipleri, şehrin giriş ve çıkışlarında denetimlerini sürdürdü.

Kaynak: AA