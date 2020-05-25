Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde sokaklar boş kaldı
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Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde sokaklar boş kaldı

Sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde de Şanlıurfa'da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

25.05.2020 09:53 | Son Güncelleme: 25.05.2020 09:58

Sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde de Şanlıurfa'da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Görevliler dışında kimsenin dışarıda olmadığı kentte yaya ve araç trafiği de en düşük seviyeye ulaştı.

Kentin simgesi, tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi de sakin günlerinden birini yaşadı.

Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde sokaklar boş kaldı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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