Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde sokaklar boş kaldı Sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde de Şanlıurfa'da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde de Şanlıurfa'da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Görevliler dışında kimsenin dışarıda olmadığı kentte yaya ve araç trafiği de en düşük seviyeye ulaştı.

Kentin simgesi, tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi de sakin günlerinden birini yaşadı.

Kaynak: AA