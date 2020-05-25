Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde sokaklar boş kaldı Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde sessizlik hakim oldu.

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde sessizlik hakim oldu.

İçişleri Bakanlığının salgınla mücadele kapsamında 81 ilin valiliğine gönderdiği genelge kapsamında 26 Mayıs'a kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü günü Malatya'da cadde ve sokaklar boşaldı.

Malatya ve Elazığı'ı bir birine bağlayan D-300 kara yolu, Çöşnük Kavşağı, Yeşilçam, Recai Kutan, Atatürk ve İnönü Caddesi ile Soykan ve 15 Temmuz Millet Meydanı'nın boş kaldığı görüldü.

Kaynak: AA