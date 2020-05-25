Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde de sokaklar sessiz -Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü'nün çalışmaları ve boş sokak ve caddelerden görüntüler Orta ve Doğu Karadeniz'de Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde sokaklar sessiz GÜMÜŞHANE - Yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Ramazan...

-Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü'nün çalışmaları ve boş sokak ve caddelerden görüntüler Orta ve Doğu Karadeniz'de Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde sokaklar sessiz

GÜMÜŞHANE - Yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde de sessizlik hakim oldu.

Gümüşhane

Gümüşhane'de Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde de sessizlik hakim.

Kentin en işlek noktaları Atatürk ve Cumhuriyet caddeleri ile 15 Temmuz Zafer meydanı ve Fatih Parkı, tarihinin en sakin günlerini yaşıyor.

Kentte araç ve yaya trafiği gözlenmiyor.

Öte yandan kentte polis ve jandarma ekipleri denetimlerini sürdürürken, genelge doğrultusunda nöbetçi iş yerleri vatandaşlara hizmet sunuyor.

Kaynak: AA