Ramazan Bayramı'nın ikinci günü sokaklar boş kaldı Ramazan Bayramı ikinci gününde devam eden sokağa çıkma kısıtlamasında Tunceli'de caddeler, sokak ve meydanlar boş kaldı.

Ramazan Bayramı ikinci gününde devam eden sokağa çıkma kısıtlamasında Tunceli'de caddeler, sokak ve meydanlar boş kaldı.

Vatandaşlar kısıtlamaya uyarken polis ekipleri kent merkezinde ve bazı cadde ve sokaklar ile meydanlarda önlemler aldı.

Şehrin en işlek caddelerinde devriye gezen polisler, araçları durdurup sürücülerin kimlik ve izin belgelerini kontrol etti.

Kaynak: AA