Ramazan Bayramı'nın birinci gününde sokaklar boş kaldı
Boş sokak ve caddelerden görüntü Ramazan Bayramı'nın birinci gününde sokaklar boş kaldıADIYAMAN - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Ramazan Bayramı'nın birinci gününde sessizlik hakim oldu.
24.05.2020 13:39 | Son Güncelleme: 24.05.2020 13:44
Boş sokak ve caddelerden görüntü Ramazan Bayramı'nın birinci gününde sokaklar boş kaldı
ADIYAMAN - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Ramazan Bayramı'nın birinci gününde sessizlik hakim oldu.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Kaynak: AA