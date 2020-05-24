Ramazan Bayramı'nın birinci gününde sokaklar boş kaldı Boş sokak ve caddelerden görüntü Ramazan Bayramı'nın birinci gününde sokaklar boş kaldıADIYAMAN - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Ramazan Bayramı'nın birinci gününde sessizlik hakim oldu.

Boş sokak ve caddelerden görüntü Ramazan Bayramı'nın birinci gününde sokaklar boş kaldı ADIYAMAN - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Ramazan Bayramı'nın birinci gününde sessizlik hakim oldu. Kaynak: AA