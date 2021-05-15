Ramazan Bayramı'nın 3. gününde "tam kapanma" sakinliği devam ediyor
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Ramazan Bayramı'nın 3. gününde "tam kapanma" sakinliği devam ediyor

Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel

Gazi Caddesi ve Hürriyet Meydanı'ndan görüntüler - Çorum Çorum'da tam kapanma nedeniyle sessizlik hakim. Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde de vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına uydu.

Gazi Caddesi ve Hürriyet Meydanı'ndan görüntüler - Çorum

Çorum'da tam kapanma nedeniyle sessizlik hakim.

Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde de vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına uydu.

Çorum'un işlek caddeleri olan Gazi, İnönü ve Bahabey caddeleri ile Hürriyet ve Kadeş Barış Meydanı boş kaldı.

Güvenlik güçleri, kent merkezi ile şehir girişinde olası ihlallere karşı denetimlerini sürdürüyor.

Ramazan Bayramı'nın 3. gününde 'tam kapanma' sakinliği devam ediyor
Ramazan Bayramı'nın 3. gününde 'tam kapanma' sakinliği devam ediyor
Ramazan Bayramı'nın 3. gününde 'tam kapanma' sakinliği devam ediyor
Ramazan Bayramı'nın 3. gününde 'tam kapanma' sakinliği devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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