Ramazan Bayramı'nı konteyner kentlerde kutlayacaklar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ramazan Bayramı'nı konteyner kentlerde kutlayacaklar

Elazığ'daki depremde evleri ağır hasar gören depremzedelerin geçici olarak barınması için devlet tarafından kurulan konteyner kentlerde bayram telaşı yaşanıyor.

22.05.2020 14:15 | Son Güncelleme: 22.05.2020 14:22

Elazığ'daki depremde evleri ağır hasar gören depremzedelerin geçici olarak barınması için devlet tarafından kurulan konteyner kentlerde bayram telaşı yaşanıyor.

Merkezi Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğünde yaşanan, 41 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda binanın hasar gördüğü depremden etkilenen vatandaşlar, devletin yardımlarıyla yaralarını sarmaya devam ediyor.

Başta bakanlıklar olmak üzere devlet kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile hayırseverlerin maddi ve manevi desteğiyle hayata yeniden bağlanan depremzedeler, geçici olarak barındıkları konteyner kentlerde Ramazan Bayramı'nı kutlayacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Yaşadıkları afete rağmen hayatın devam ettiği mesajını veren depremzedeler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bayram süresince uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında konteynerlerde aileleri ile güzel vakit geçirmek için bayram hazırlığı yapıyor.

"Konteynerlerde bayramımızı şenlik havasında geçireceğiz"

Konteyner kentte yaşayan depremzedelerden İbrahim Bora, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşadıkları büyük afetin ilk gününden bugüne kadar devletin yardımları ile ayakta durduklarını belirtti.

Depremde evlerini kaybettikleri için bir süre çadırda barındıklarını, daha sonra devletin daha rahat barınmaları için çok kısa sürede tamamladığı konteyner kentlere yerleştirildiklerini ifade eden Bora, burada huzurlu bir yaşam sürdüklerini aktardı.

Koronavirüs salgınından dolayı uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bayram alışverişlerini dün itibarıyla tamamladıklarını belirten Bora, şöyle konuştu:

"3,5 aydır buradayız, konteynerde yaşıyoruz. Bu 3,5 aylık süreçte konteynerler gerçekten bize sıcak bir yuva oldu. Allah nasip ederse konteynerlerde ilk bayramımızı geçireceğiz. Burada bir mahalle ortamı oluştu. Şu an 450'ye yakın aile var. Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için yaşıyoruz. Kazasız belasız güzel bir şekilde bayramımızı burada geçirdikten sonra inşallah salgını da hayırlısıyla atlatacağız. Rabb'im tüm Türkiye'den ve İslam aleminden bu hastalığı defetsin inşallah."

"Bayram hazırlıklarımızı yaptık, mutluyuz"

Zeynep Akdemir ise depremde ağır hasar gördüğü için evlerinin yıkıldığını, devletin kendilerine verdiği imkanla konteyner kentte yaşadıklarını kaydetti.

Konteyner kente alıştıklarını, Ramazan Bayramı'nı da konteynerde geçirecekleri için hiç sıkıntı duymadıklarını ancak salgından dolayı sevdiklerine misafirliğe gidemeyecekleri için üzüldüğünü aktaran Akdemir, "Bu bayram koronavirüsten dolayı dışarıda olamayacağız, sevdiklerimizi göremeyeceğiz belki ama biz yine de her zamanki gibi bayram hazırlıklarımızı yaptık, mutluyuz. İnşallah bu salgın sona erer de bir daha ki bayramı sevdiklerimizle birlikte geçirebiliriz. Ama bu bayramı da evde ailemizle en güzel şeklide kutlayacağız." diye konuştu.

"Ramazan Bayramı'na kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz"

Semra Emre de depremde evlerini kaybettiklerini ancak ailesi ile depremden sağ kurtuldukları için şükrettiklerini dile getirdi.

Ailece Ramazan Bayramı'na kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Emre, şunları kaydetti:

"Büyük bir deprem felaketi yaşadık ailemle. Rabb'im bizleri korudu. Evlerimiz ağır hasar gördü. Depremin ilk gününden beri Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, Belediye Başkanınımız, milletvekillerimiz, hepsi yanımızda oldu. Allah hepsinden bin defa razı olsun. Şimdi konteyner kentte yaşıyoruz, hiçbir şeyimiz eksik değil çok şükür. Her zaman ki bayramlar gibi tüm hazırlıklarımızı yaptık. İnşallah bu virüs ortadan kalkar da bayramlarımızı dışarıda, sevdiklerimizle geçiririz. Kendi evlerimize de geçeceğiz inşallah. Allah devletimizin razı olsun."

Ramazan Bayramı'nı konteyner kentlerde kutlayacaklar

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Pakistan'da 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü Haber
Son Dakika: Pakistan'da 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu 'Allah'tan korkun' diyerek sitem etti Haber
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu "Allah'tan korkun" diyerek sitem etti
Çin Devlet Başkanı'na hediye sabun gönderdi, yüklü miktarda siparişi kaptı Haber
Çin Devlet Başkanı'na hediye sabun gönderdi, yüklü miktarda siparişi kaptı
Alparslan Kuytul, koronavirüs tedbirlerini protesto etmek için vakıf üyeleriyle sokakta namaz kıldı Haber
Alparslan Kuytul, koronavirüs tedbirlerini protesto etmek için vakıf üyeleriyle sokakta namaz kıldı
Teknik ekipman yetersizliği nedeniyle hükümeti eleştiren doktor, akıl hastanesine kapatıldı Haber
Teknik ekipman yetersizliği nedeniyle hükümeti eleştiren doktor, akıl hastanesine kapatıldı
Hastaları bikiniyle tedavi ederek ülkeyi karıştıran hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı Haber
Hastaları bikiniyle tedavi ederek ülkeyi karıştıran hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı
Cami hoparlörlerinden 'Yuh Yuh' şarkısı çalınan Selda Bağcan'dan ilk açıklama
Cami hoparlörlerinden 'Yuh Yuh' şarkısı çalınan Selda Bağcan'dan ilk açıklama
Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler
Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler
İplik fabrikasında 3 işçide koronavirüs tespit edilince üretim durduruldu! İşçiler karantina altında
İplik fabrikasında 3 işçide koronavirüs tespit edilince üretim durduruldu! İşçiler karantina altında
İmkansızlıklar içinde çektiği yemek videolarıyla fenomen olan Taha Duymaz: Alabildiğim 3 malzemeyle farklı yemek yapıyorum
İmkansızlıklar içinde çektiği yemek videolarıyla fenomen olan Taha Duymaz: Alabildiğim 3 malzemeyle farklı yemek...
Son dakika: Pakistan'da uçağın düştüğü olay yerinden ilk görüntüler
Son dakika: Pakistan'da uçağın düştüğü olay yerinden ilk görüntüler
Cemal Kaşıkçı'nın oğlu, babasını öldürüp parçalara ayıran katillerini affettiklerini duyurdu
Cemal Kaşıkçı'nın oğlu, babasını öldürüp parçalara ayıran katillerini affettiklerini duyurdu
Koronayı fırsat bilip yapılan kaçak villanın ömrü 10 gün sürdü! Sahibi tarafından yıkılıyor
Koronayı fırsat bilip yapılan kaçak villanın ömrü 10 gün sürdü! Sahibi tarafından yıkılıyor
Trump 'Basına beni maskeyle görme zevkini tattırmam' dese de maskeli görüntülendi
Trump "Basına beni maskeyle görme zevkini tattırmam" dese de maskeli görüntülendi
Trabzonspor, Balıkesirspor forması giyen Rahmi Anıl Başaran ile prensipte anlaştı
Trabzonspor, Balıkesirspor forması giyen Rahmi Anıl Başaran ile prensipte anlaştı
Kılıçdaroğlu'ndan İzmir'de camilerden şarkı dinletilmesine tepki: Asla kabul etmiyoruz
Kılıçdaroğlu'ndan İzmir'de camilerden şarkı dinletilmesine tepki: Asla kabul etmiyoruz
Perugia'ya transfer olan Emir Khan Kydyrshaev, İtalya'nın ilk Kırgız futbolcusu oldu
Perugia'ya transfer olan Emir Khan Kydyrshaev, İtalya'nın ilk Kırgız futbolcusu oldu
Koronavirüs salgınını fırsat bilen Yunanistan, sığınmacıları zorla Türkiye'ye gönderiyor
Koronavirüs salgınını fırsat bilen Yunanistan, sığınmacıları zorla Türkiye'ye gönderiyor
Devleri karşı karşıya getiren Emre Akbaba için Efecan Karaca'dan çarpıcı itiraf: Fenerbahçe'yi duyunca üzüldü
Devleri karşı karşıya getiren Emre Akbaba için Efecan Karaca'dan çarpıcı itiraf: Fenerbahçe'yi duyunca üzüldü
65 yaş üstü seyahat izni sonrası memleketlerine doğru yola çıkınca TEM kilitlendi
65 yaş üstü seyahat izni sonrası memleketlerine doğru yola çıkınca TEM kilitlendi
Sosyal medyada koronavirüs provokasyonu yapan 510 kişi yakalandı
Sosyal medyada koronavirüs provokasyonu yapan 510 kişi yakalandı
Son Dakika: 65 yaş ve üzeri ile refakatçileri de dahil 258 bin 651 kişiye seyahat izni verildi
Son Dakika: 65 yaş ve üzeri ile refakatçileri de dahil 258 bin 651 kişiye seyahat izni verildi
Yabancı uyruklu iki sevgili evde ölü bulundu! Bıraktıkları mektupta birlikte gömülmek istediklerini yazdılar
Yabancı uyruklu iki sevgili evde ölü bulundu! Bıraktıkları mektupta birlikte gömülmek istediklerini yazdılar
Eski Galatasaraylı teknik direktör Mancini: Ben geldiğimde kimse milli takımı çalıştırmak istemiyordu
Eski Galatasaraylı teknik direktör Mancini: Ben geldiğimde kimse milli takımı çalıştırmak istemiyordu
Meteoroloji 5 ilimizi sarı kod ile uyardı! Sağanak yağış etkili olacak
Meteoroloji 5 ilimizi sarı kod ile uyardı! Sağanak yağış etkili olacak
65 yaş üzeri vatandaşlar, gece vakti memleketlerine doğru yola çıktı
65 yaş üzeri vatandaşlar, gece vakti memleketlerine doğru yola çıktı
Habertürk canlı yayınında bir kez daha yellenme sesi duyuldu
Habertürk canlı yayınında bir kez daha yellenme sesi duyuldu
Brandon Williams'ın hediye ettiği araba, babasında büyük şaşkınlık yarattı
Brandon Williams'ın hediye ettiği araba, babasında büyük şaşkınlık yarattı
Erdoğan'ın test ettiği Türkiye'nin zırhlı pikap aracı Tulga, seri üretime hazır
Erdoğan'ın test ettiği Türkiye'nin zırhlı pikap aracı Tulga, seri üretime hazır
Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor
Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hazal Kaya Gülçin Ergül Orhan Gencebay Mehmet Ali Erbil
Spor Can Bartu Fatih Terim İlhan Cavcav Rıza Çalımbay Robert Prosinecki
Daha Fazla İzmir Kadın Antalya Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Ramazan Bayramı'nı konteyner kentlerde kutlayacaklar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.5.2020 14:23:58. #1.14#
title