Ramazan Bayramı'nı konteyner kentlerde kutlayacaklar
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Ramazan Bayramı'nı konteyner kentlerde kutlayacaklar

Elazığ'daki depremde evleri ağır hasar gören depremzedelerin geçici olarak barınması için devlet tarafından kurulan konteyner kentlerde bayram telaşı yaşanıyor.

Ramazan Bayramı'nı konteyner kentlerde kutlayacaklar
22.05.2020 12:25 | Son Güncelleme: 22.05.2020 12:25

Elazığ'daki depremde evleri ağır hasar gören depremzedelerin geçici olarak barınması için devlet tarafından kurulan konteyner kentlerde bayram telaşı yaşanıyor.

Merkezi Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğünde yaşanan, 41 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda binanın hasar gördüğü depremden etkilenen vatandaşlar, devletin yardımlarıyla yaralarını sarmaya devam ediyor.

Başta bakanlıklar olmak üzere devlet kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile hayırseverlerin maddi ve manevi desteğiyle hayata yeniden bağlanan depremzedeler, geçici olarak barındıkları konteyner kentlerde Ramazan Bayramı'nı kutlayacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Yaşadıkları afete rağmen hayatın devam ettiği mesajını veren depremzedeler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bayram süresince uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında konteynerlerde aileleri ile güzel vakit geçirmek için bayram hazırlığı yapıyor.

"Konteynerlerde bayramımızı şenlik havasında geçireceğiz"

Konteyner kentte yaşayan depremzedelerden İbrahim Bora, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşadıkları büyük afetin ilk gününden bugüne kadar devletin yardımları ile ayakta durduklarını belirtti.

Depremde evlerini kaybettikleri için bir süre çadırda barındıklarını, daha sonra devletin daha rahat barınmaları için çok kısa sürede tamamladığı konteyner kentlere yerleştirildiklerini ifade eden Bora, burada huzurlu bir yaşam sürdüklerini aktardı.

Koronavirüs salgınından dolayı uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bayram alışverişlerini dün itibarıyla tamamladıklarını belirten Bora, şöyle konuştu:

"3,5 aydır buradayız, konteynerde yaşıyoruz. Bu 3,5 aylık süreçte konteynerler gerçekten bize sıcak bir yuva oldu. Allah nasip ederse konteynerlerde ilk bayramımızı geçireceğiz. Burada bir mahalle ortamı oluştu. Şu an 450'ye yakın aile var. Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için yaşıyoruz. Kazasız belasız güzel bir şekilde bayramımızı burada geçirdikten sonra inşallah salgını da hayırlısıyla atlatacağız. Rabb'im tüm Türkiye'den ve İslam aleminden bu hastalığı defetsin inşallah."

"Bayram hazırlıklarımızı yaptık, mutluyuz"

Zeynep Akdemir ise depremde ağır hasar gördüğü için evlerinin yıkıldığını, devletin kendilerine verdiği imkanla konteyner kentte yaşadıklarını kaydetti.

Konteyner kente alıştıklarını, Ramazan Bayramı'nı da konteynerde geçirecekleri için hiç sıkıntı duymadıklarını ancak salgından dolayı sevdiklerine misafirliğe gidemeyecekleri için üzüldüğünü aktaran Akdemir, "Bu bayram koronavirüsten dolayı dışarıda olamayacağız, sevdiklerimizi göremeyeceğiz belki ama biz yine de her zamanki gibi bayram hazırlıklarımızı yaptık, mutluyuz. İnşallah bu salgın sona erer de bir daha ki bayramı sevdiklerimizle birlikte geçirebiliriz. Ama bu bayramı da evde ailemizle en güzel şeklide kutlayacağız." diye konuştu.

"Ramazan Bayramı'na kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz"

Semra Emre de depremde evlerini kaybettiklerini ancak ailesi ile depremden sağ kurtuldukları için şükrettiklerini dile getirdi.

Ailece Ramazan Bayramı'na kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Emre, şunları kaydetti:

"Büyük bir deprem felaketi yaşadık ailemle. Rabb'im bizleri korudu. Evlerimiz ağır hasar gördü. Depremin ilk gününden beri Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, Belediye Başkanınımız, milletvekillerimiz, hepsi yanımızda oldu. Allah hepsinden bin defa razı olsun. Şimdi konteyner kentte yaşıyoruz, hiçbir şeyimiz eksik değil çok şükür. Her zaman ki bayramlar gibi tüm hazırlıklarımızı yaptık. İnşallah bu virüs ortadan kalkar da bayramlarımızı dışarıda, sevdiklerimizle geçiririz. Kendi evlerimize de geçeceğiz inşallah. Allah devletimizin razı olsun."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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