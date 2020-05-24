Ramazan Bayramı'nı kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Boş meydan, cadde ve yollardan görüntüler Polis ekiplerinin denetim yapması ANTALYA- Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde Antalya'nın en işlek caddeleri boş kaldı.
24.05.2020 17:10 | Son Güncelleme: 24.05.2020 17:16
Boş meydan, cadde ve yollardan görüntüler
Polis ekiplerinin denetim yapması
ANTALYA- Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde Antalya'nın en işlek caddeleri boş kaldı. Polis ekipleri, belirli noktalarda denetimlerini sürdürüyor.
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Kaynak: AA