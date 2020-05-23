Ramazan Bayramı'nı kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
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Ramazan Bayramı'nı kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Sivas, Niğde, Nevşehir ve Kırıkkale'nin işlek cadde ve sokakları boş kaldı.

23.05.2020 15:59 | Son Güncelleme: 23.05.2020 16:03

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Sivas, Niğde, Nevşehir ve Kırıkkale'nin işlek cadde ve sokakları boş kaldı.

İçişleri Bakanlığının salgınla mücadele kapsamında 81 ilin valiliğine gönderdiği genelge kapsamında 26 Mayıs'a kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Nevşehir'in en işlek caddelerinden Atatürk Bulvarı ve Lale Caddesinde polis önlem aldı.

Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Nevşehir'in işlek cadde ve sokakları boş kaldı.

Vatandaşlar zorunlu haller dışında evden ayrılmazken, dışarı çıkanlar ise en yakındaki bakkal veya markete gitmeleri yönünde izne sahip oldukları için araç kullanmadı.

Kentin ana arteri konumundaki Atatürk Bulvarı, çeşitli istikametlerden bariyerlerle kapatıldı. Polis, bazı noktalarda uygulama yaparak sürücü ve vatandaşların izin belgelerini kontrol etti.

Ramazan Bayramı'nı kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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