Ramazan Bayramı'nı kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Erzincan cadde ve sokaklardan genel ve detay görüntü Polis ekiplerinin uygulama yaparak vatandaşa izin belgesini sorması Vefa Sosyal Destek ekipleri çağrıları yanıtlaması Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa...
23.05.2020 14:43 | Son Güncelleme: 23.05.2020 14:47
Erzincan cadde ve sokaklardan genel ve detay görüntü
Polis ekiplerinin uygulama yaparak vatandaşa izin belgesini sorması
Vefa Sosyal Destek ekipleri çağrıları yanıtlaması Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Erzincan'da cadde ve sokaklar boş kaldı.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Kaynak: AA