Ramazan Bayramı'nı kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ramazan Bayramı'nı kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Sivas, Niğde, Nevşehir ve Kırıkkale'nin işlek cadde ve sokakları boş kaldı.

23.05.2020 14:33 | Son Güncelleme: 23.05.2020 14:37

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Sivas, Niğde, Nevşehir ve Kırıkkale'nin işlek cadde ve sokakları boş kaldı.

İçişleri Bakanlığının salgınla mücadele kapsamında 81 ilin valiliğine gönderdiği genelge kapsamında 26 Mayıs'a kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Sivas'ın en işlek caddelerinden Atatürk Caddesi ve İnönü Bulvarında güvenlik güçleri önlem aldı.

Cadde ve sokaklarda kısıtlamadan muaf olan az sayıda vatandaşa rastlanıldı.

Bu arada, uzun süredir sokağa çıkmaları kısıtlanan ve seyahat izin belgesi alarak başka şehre gitmelerine imkan tanınan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, memleketleri Sivas'a geldi.

Sivas Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne inen vatandaşlardan ilçeye gidecek olanlar, ulaşım konusunda sıkıntı yaşadı.

Vatandaşlar, taksi ücretlerinin fazla olmasına tepki gösterdi.

Niğde

Niğde'de kısıtlamanın yürürlüğe girmesinin ardından şehrin cadde ve sokakları boş kaldı. Dışarıya çıkan az sayıda kişi ise izin dahilinde işlerine gitti.

Ayrıca polis ekipleri, şehrin ana arterlerinde oluşturduğu uygulama noktalarında, sürücülerin belgelerini kontrol etti, evrakı eksik olanlar hakkında işlem başlattı.

Kayseri

Kovid-19'la mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı, Kayseri Kalesi çevresi ve Pastırmacılar Çarşısı boş kaldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin ana caddeleri ve sokaklarındaki denetimlerini sürdürüyor. Cumhuriyet Meydanı, Sivas Caddesi, Talas, İnönü, Kocasinan, Erciyes ve Mustafa Kemal Paşa bulvarlarında araçları durduran ekipler, belge ve izin kontrolü yaptı.

İzin belgesi bulunmayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası uygulandı.

Ekipler, vatandaşları zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları için uyardı.

Nevşehir

Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Nevşehir'in işlek cadde ve sokakları boş kaldı.

Vatandaşlar zorunlu haller dışında evden ayrılmazken, dışarı çıkanlar ise en yakındaki bakkal veya markete gitmeleri yönünde izne sahip oldukları için araç kullanmadı.

Kentin ana arteri konumundaki Atatürk Bulvarı, çeşitli istikametlerden bariyerlerle kapatıldı. Polis, bazı noktalarda uygulama yaparak sürücü ve vatandaşların izin belgelerini kontrol etti.

Kırıkkale

Kırıkkale'de kısıtlamanın başlamasıyla birlikte gece saatlerinden itibaren Samsun Bulvarı ve Cumhuriyet Meydanı sessizliğe büründü.

Polis, kent merkezinde bazı noktalarda araçları durdurarak sürücülerin izin belgesini kontrol etti.

Vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına riayet ettiği görüldü.

Yozgat

Yozgat'ta kısıtlamanın başlamasıyla birlikte kent sessizliğe büründü.

Emniyet ekipleri cadde ve sokaklarda araçları durdurarak izin belgelerini kontrol etti.

Belediye temizlik ekipleri de cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yaptı.

Kırşehir

Kırşehir'de de geceden itibaren kent sesizliğe büründü.

Cacabey Meydanı, Ahi Evran Meydanı, Lise Caddesi olmak üzere kentin en işlek alanları en sakin günlerinden birini yaşıyor.

Ankara-Kayseri kara yolunda ve kentin işlek kavşaklarında konuşlandırılan emniyet ekipleri, araçların izin belgelerini kontrol ediyor.

Fırınlara ait araçlar mahalle aralarında bakkallara ve vatandaşlara ekmek bıraktı.

Ramazan Bayramı'nı kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Evli kadın, sapığını eve çağırıp kocasıyla birlikte bayıltana kadar dövdü Haber
Evli kadın, sapığını eve çağırıp kocasıyla birlikte bayıltana kadar dövdü
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu Haber
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu
AK Partili kadın kolları başkanının 'Kızmayın sakın' diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu Haber
AK Partili kadın kolları başkanının "Kızmayın sakın" diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu
Survivor Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü Haber
Survivor Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü
Kuzey Kore'de neler oluyor? Kim'in kız kardeşiyle ilgili kafa karıştıran sözler Haber
Kuzey Kore'de neler oluyor? Kim'in kız kardeşiyle ilgili kafa karıştıran sözler
Maske cezasını maskesiz polis kesince birbirlerine girdiler Haber
Maske cezasını maskesiz polis kesince birbirlerine girdiler
Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu
Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu
'Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim' diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu
"Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim" diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu
Rüzgar Erkoçlar, cinsiyet değiştirdiği için kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti
Rüzgar Erkoçlar, cinsiyet değiştirdiği için kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti
Yarasalarla dolu mağaraya giren Bursalı maceracı, yakaladığı yarasayı sevip öptü
Yarasalarla dolu mağaraya giren Bursalı maceracı, yakaladığı yarasayı sevip öptü
Beyoğlu'nda pes dedirten görüntü: Kargocu, apartman girişine idrarını yaptı
Beyoğlu'nda pes dedirten görüntü: Kargocu, apartman girişine idrarını yaptı
Mucize mi gerçekleşti? Düşen 107 kişilik uçaktan 1 kişinin sağ kurtulduğu iddia edildi
Mucize mi gerçekleşti? Düşen 107 kişilik uçaktan 1 kişinin sağ kurtulduğu iddia edildi
İnternet hızı rekoru kırıldı: Saniyede 44,2 terabayt
İnternet hızı rekoru kırıldı: Saniyede 44,2 terabayt
Tokat'taki KYK yurdunda kalanlar ayrılırken zarf içinde 10 Kuveyt Dinarı bıraktı
Tokat'taki KYK yurdunda kalanlar ayrılırken zarf içinde 10 Kuveyt Dinarı bıraktı
İntihara teşebbüsü film izler gibi izlediler, sosyal mesafeyi hiçe saydılar
İntihara teşebbüsü film izler gibi izlediler, sosyal mesafeyi hiçe saydılar
Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı
Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı
Ölü köpeklerin çöpe atıldığı görüntüler hayvanseverlerin tepkisini topladı
Ölü köpeklerin çöpe atıldığı görüntüler hayvanseverlerin tepkisini topladı
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile Ramazan Bayramı genelgesi: 22-27 Mayıs tarihlerinde sıkı trafik denetimleri yapılacak
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile Ramazan Bayramı genelgesi: 22-27 Mayıs tarihlerinde sıkı trafik denetimleri...
İngiltere ve İtalya'da son 24 saatin koronavirüs bilançosu açıklandı
İngiltere ve İtalya'da son 24 saatin koronavirüs bilançosu açıklandı
İstanbul’un koronavirüs haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum
İstanbul’un koronavirüs haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum
Türkiye ve Rusya'dan koronavirüs aşısı için dev adım! Görüşmelere başlandı
Türkiye ve Rusya'dan koronavirüs aşısı için dev adım! Görüşmelere başlandı
Ali Babacan'dan MHP'nin seçim kanunuyla ilgili teklifine ilk tepki: Bunlar korku adımı
Ali Babacan'dan MHP'nin seçim kanunuyla ilgili teklifine ilk tepki: Bunlar korku adımı
Bahçeli'nin önerisine AK Parti'den yeşil ışık! İşte Babacan ve Davutoğlu'nu seçim dışında tutacak 2 formül
Bahçeli'nin önerisine AK Parti'den yeşil ışık! İşte Babacan ve Davutoğlu'nu seçim dışında tutacak 2 formül
AK Partili meclis üyesi aracın hurda yığınına döndüğü kazada yaşamını yitirdi
AK Partili meclis üyesi aracın hurda yığınına döndüğü kazada yaşamını yitirdi
Baba hasretiyle yanıp tutuşan genç, canlı yayında öğrendiği DNA sonuçlarıyla iki kez yıkıldı
Baba hasretiyle yanıp tutuşan genç, canlı yayında öğrendiği DNA sonuçlarıyla iki kez yıkıldı
Survivor Aycan'ın Kadın Futbol Takımı hayalini Emre Belözoğlu gerçekleştirecek: Başkana bizzat ileteceğim
Survivor Aycan'ın Kadın Futbol Takımı hayalini Emre Belözoğlu gerçekleştirecek: Başkana bizzat ileteceğim
Merkez Bankası rezervleri 1,4 milyar dolar azaldı
Merkez Bankası rezervleri 1,4 milyar dolar azaldı
Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu
Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu
Kırıkkale'de iki doktor, hamile bir kadının eşi tarafından darp edildi
Kırıkkale'de iki doktor, hamile bir kadının eşi tarafından darp edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ahmet Davutoğlu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Mehmet Cahit Turhan Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Türkan Şoray Hatice Çarpar Kenan İmirzalıoğlu
Spor Metin Oktay Şenol Güneş İlhan Cavcav Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu
Daha Fazla Mhp Silah Bayram Ak Parti
Şu an buradasınız: Ramazan Bayramı'nı kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.5.2020 14:37:48. #1.15#
title