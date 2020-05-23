Ramazan Bayramı'nı kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Sivas, Niğde, Nevşehir ve Kırıkkale'nin işlek cadde ve sokakları boş kaldı.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Sivas, Niğde, Nevşehir ve Kırıkkale'nin işlek cadde ve sokakları boş kaldı.

Kırşehir'de de geceden itibaren kent sesizliğe büründü.

Cacabey Meydanı, Ahi Evran Meydanı, Lise Caddesi olmak üzere kentin en işlek alanları en sakin günlerinden birini yaşıyor.

Ankara-Kayseri kara yolunda ve kentin işlek kavşaklarında konuşlandırılan emniyet ekipleri, araçların izin belgelerini kontrol ediyor.

Fırınlara ait araçlar mahalle aralarında bakkallara ve vatandaşlara ekmek bıraktı.

Kaynak: AA