Ramazan Bayramı'nı kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kilis, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta sokaklar boş kaldı.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kilis, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığının 81 ilin valiliğine gönderdiği genelge kapsamında, 4 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde, Gaziantep'te cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Adıyaman'da Sümer Meydanı ile kentteki işlem cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Görevliler dışında kimsenin dışarıda olmadığı kentte yaya ve araç trafiği de en düşük seviyeye ulaştı.

Kaynak: AA