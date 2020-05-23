Ramazan Bayramı'nı kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Malatya'da sokaklar boş kaldı.
23.05.2020 12:55 | Son Güncelleme: 23.05.2020 13:00
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Malatya'da sokaklar boş kaldı.
Malatya'da da 15 Temmuz Millet Meydanı, Soykan Meydanı, Sivas, İnönü ve Atatürk caddelerinde sessizlik hakim.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin oluşturduğu yaya devriyeler, kentin ana cadde ve sokaklarında görev yapıyor.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Kaynak: AA