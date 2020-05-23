Ramazan Bayramı'nı kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor - HATAY -işlek cadde ve sokaklardan görünt Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Hatay'ın en işlek cadde ve sokakları boş kaldı.

-işlek cadde ve sokaklardan görünt Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Hatay'ın en işlek cadde ve sokakları boş kaldı. Kaynak: AA