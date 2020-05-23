Ramazan Bayramı'nı kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Boş caddelerden görüntüler Polis ekiplerinin denetim yapması Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Antalya'nın en işlek caddeleri boş kaldı.
23.05.2020 12:14 | Son Güncelleme: 23.05.2020 12:18
Boş caddelerden görüntüler
Polis ekiplerinin denetim yapması Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Antalya'nın en işlek caddeleri boş kaldı. Polis ekipleri, belirli noktalarda denetimlerini sürdürüyor.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Kaynak: AA