Ramazan Bayramı'nı kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
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Ramazan Bayramı'nı kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Boş caddelerden görüntüler Polis ekiplerinin denetim yapması Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Antalya'nın en işlek caddeleri boş kaldı.

23.05.2020 12:14 | Son Güncelleme: 23.05.2020 12:18

Boş caddelerden görüntüler

Polis ekiplerinin denetim yapması Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Antalya'nın en işlek caddeleri boş kaldı. Polis ekipleri, belirli noktalarda denetimlerini sürdürüyor.

Ramazan Bayramı'nı kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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