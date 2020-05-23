Ramazan Bayramı'nı kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Kunduracılar sokağından görüntü Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla işlek cadde ve sokaklar boş kaldı.
23.05.2020 12:11 | Son Güncelleme: 23.05.2020 12:16
Kunduracılar sokağından görüntü Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla işlek cadde ve sokaklar boş kaldı.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Kaynak: AA