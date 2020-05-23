Ramazan Bayramı'nı kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor - Suruç
Şanılurfa'nın Suruç ilçesinde boş kalan cadde ve sokaklar ŞANLIURFA - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinin işlek cadde ve sokakları boşaldı.
23.05.2020 12:07 | Son Güncelleme: 23.05.2020 12:12
Şanılurfa'nın Suruç ilçesinde boş kalan cadde ve sokaklar ŞANLIURFA - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinin işlek cadde ve sokakları boşaldı.
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Kaynak: AA