Ramazan bayramı ne zaman? Ramazan tatili kaç gün? Ramazan bayramına ne kadar kaldı? Arife günü ne zaman? Ramazan bayramı günü!
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Ramazan bayramı ne zaman? Ramazan tatili kaç gün? Ramazan bayramına ne kadar kaldı? Arife günü ne zaman? Ramazan bayramı günü!

Mübarek Ramazan ayının eda etmeye başladık. Ramazan ayı ile ilgili en çok merak edilen sorulardan birisi de ramazan bayramının ne zaman olduğu. Ramazan bayramı ne zaman? Kadir gecesi hangi gün? Ramazan tatili kaç gün? Ramazan bayramına ne kadar kaldı? Arife günü ne zaman? gibi soruların yanıtları haberimizde.

Ramazan bayramı ne zaman? Ramazan tatili kaç gün? Ramazan bayramına ne kadar kaldı? Arife günü ne zaman? Ramazan bayramı günü!
14.05.2020 10:15 | Son Güncelleme: 14.05.2020 10:15

Ramazan ayı bereket ve afiyetle geldi ve eda ediyoruz. Bütün inanan müslümanların oruç tutarak nafile ibadetler yaparak geçirdiği mübarek ramazan ayının yarısına gelmiş bulunuyoruz. Vatandaşlar Ramazan bayramının ne zaman ve kaç gün tatil olduğunu şimdiden merak etmeye başladılar. Ve en hayırlı gün olan Kadir Gecesi ne zaman soruları soruluyor. Detaylar haberimizde.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Bir ay süren ibadetin ardından bol şekerli geçecek olan 3 gün, yani Ramazan Bayramı hemen ardından geliyor. Ramazan Bayramı arefesi 23 Mayıs Cumartesi günü olacak ve bayramın ilk günü ise 24 Mayıs Pazar gününe denk gelecek. Ramazan Bayramı 26 Mayıs'ta bitecek.

Ramazan bayramı ne zaman? Kadir gecesi hangi gün? Ramazan tatili kaç gün? Ramazan bayramına ne kadar kaldı? Arife günü ne zaman?

Ramazan bayramı ne zaman? Ramazan tatili kaç gün? Ramazan bayramına ne kadar kaldı? Arife günü ne zaman? Ramazan bayramı günü!
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Kur'an'da Kadir gecesinden Kadir Suresi'nde bahsedilir. Buna göre bin aydan daha hayırlı olarak açıklanır. Kur'an bugün inmeye başlamış ve ilk vahiy Hz. Muhammed'e (s.a.v) bugün gelmiştir. Kur'an'da da geçtiği gibi bu hayırlı gün Kadir gecesi 2020 yılında 19 Mayıs Salı günü idrak edilecek.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ 2020

Yeni yılda, üç gün süren bayram ve bir arife günü ile birlikte resmiyette üç buçuk gün tatil görünüyor. Ramazan Bayramı arifesi ve ilk günü haftasonuna denk geldiğinden halk, sadece Pazartesi ve Salı günü tatil yapma imkanı bulacak.

RAMAZAN BAYRAMI AREFESİ - YARIM GÜN - 23 MAYIS CUMARTESİ


RAMAZAN BAYRAMI - 1. GÜN - 24 MAYIS PAZAR


RAMAZAN BAYRAMI - 2. GÜN - 25 MAYIS PAZARTESİ


RAMAZAN BAYRAMI - 3. GÜN - 26 MAYIS SALI
umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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