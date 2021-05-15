Ramazan Bayramı'nda "tam kapanma" döneminde sokak hayvanları da yalnız bırakılmadı
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Ramazan Bayramı'nda "tam kapanma" döneminde sokak hayvanları da yalnız bırakılmadı

Ramazan Bayramı'nda 'tam kapanma' döneminde sokak hayvanları da yalnız bırakılmadı
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Ramazan Bayramı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "tam kapanma" uygulamasında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları da unutulmadı.

Ramazan Bayramı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "tam kapanma" uygulamasında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları da unutulmadı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekiplerince kent merkezinin ormanlık alanları ile ilçelerde farklı noktalara mama ve su konuldu.

Ekipler, devriye faaliyeti sırasında gördükleri sokak hayvanlarıyla yakından ilgilendi. Jandarma personeli elleriyle besledikleri hayvanlara su içirdi.

Özellikle hayvanların yiyecek ve içecek bulmakta zorlandığı alanlarda dağıtım yapıldı.

Çorum

Çorum'da tam kapanma döneminde sokak hayvanlarının doğal ortamda beslenmesi amacıyla Valilik öncülüğünde çeşitli kurumların desteğiyle Hayvan Beslenme Grubu kuruldu.

Çorum Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mustafa Gözler, yaptığı yazılı açıklamada, grubun 17 günlük tam kapanma süresince sokak hayvanlarını doğal ortamlarında besleyerek aç kalmalarını önlediklerini belirtti.

Gözler, kapanma sürecinde belirlenen noktalara belediyelerce düzenli olarak mama ve su bırakıldığını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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