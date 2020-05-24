Ramazan Bayramı'nda sokaklar boş kaldı
Boş cadde ve sokakların görüntüsü Polislerin uygulama yapması OSMANİYE - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokak ve caddeler boş kaldı.
24.05.2020 10:31 | Son Güncelleme: 24.05.2020 10:36
Boş cadde ve sokakların görüntüsü
Polislerin uygulama yapması OSMANİYE - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokak ve caddeler boş kaldı.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Kaynak: AA