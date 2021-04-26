Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Ramazan Bayramı kısıtlamaları neler?
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Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Ramazan Bayramı kısıtlamaları neler?

Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Ramazan Bayramı kısıtlamaları neler?
Haberler.com / Sümeyye Trabzon - Haberler | Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine, salgının gidişatını ve olası bir tam kapanma ihtimalini görüştü. Tam kapanma gibi konuların öne çıktığı Kabine Toplantısı sonuçları, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Peki, Ramazan'da tam kapanma olacak mı? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Ramazan Bayramı kısıtlamaları neler? Bayramda kısıtlama olacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine, salgının gidişatını ve olası bir tam kapanma ihtimalini görüştü. Tam kapanma gibi konuların öne çıktığı Kabine Toplantısı sonuçları, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Peki, Ramazan'da tam kapanma olacak mı? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Ramazan Bayramı kısıtlamaları neler? Bayramda kısıtlama olacak mı? İşte detaylar haberimizde…

RAMAZAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Bayramda sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı merak ediliyor. Tam kapanmanın gündeme gelmesinin beklenildiği kritik Kabine Toplantısı bugün yapılıyor. Çarşamba günü başlayacak olan Ramazan Bayramı arefesini de içine alan perşembe, cuma, cumartesi gününe denk gelen Ramazan Bayramı'ndaysa hareketliliğin en aza indirilmesi için Türkiye genelinde bir sokağa çıkma kısıtlaması kararı verilmesi bekleniyor. Geçtiğimiz yıl 81 ilde Ramazan Bayramı arifesinden itibaren sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıştı.

RAMAZAN BAYRAMI YASAKLARI NELER?

Bu haftaki Kabine Toplantısı 26 Nisan'da yapılıyor. Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl 81 ilde Ramazan Bayramı arifesine denk gelen 23 Mayıs 2020 Cumartesi gününden başlayarak 24-25-26 Mayıs 2020 tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı.

#EVDEKAL
Kendi kendine bakım
Kendinizi hasta hissediyorsanız dinlenmeniz, bol sıvı almanız ve besleyici gıdalar tüketmeniz gerekir. Diğer aile üyelerinden ayrı bir odada kalın ve mümkünse ayrı bir banyo kullanın. Sık temas edilen yüzeyleri temizleyin ve dezenfekte edin.
Evdeki herkes sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmelidir. Sağlıklı bir beslenme ve uyku düzeni izleyin, hareket edin, sevdiklerinizle telefonla veya internet üzerinden iletişim kurun. Zor zamanlarda çocuklar, yetişkinlerin daha fazla sevgi ve ilgi göstermesine ihtiyaç duyar. Rutinlerinizi ve programlarınızı mümkün olduğunca koruyun.
Kriz zamanlarında üzgün ve stresli hissetmeniz ya da kafa karışıklığı yaşamanız doğaldır. Arkadaşlarınız ve aileniz gibi güvendiğiniz kişilerle konuşmanız faydalı olabilir. Bunaldığınızı hissederseniz bir sağlık çalışanıyla veya danışmanla görüşün.
#EVDEKAL
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Gündem Editörü - Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü

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