"Ramazan Bayramı'nda şehirlerarası yollarda 16 bin 669 kolluk personeli görev yapacak"
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"Ramazan Bayramı'nda şehirlerarası yollarda 16 bin 669 kolluk personeli görev yapacak"

'Ramazan Bayramı'nda şehirlerarası yollarda 16 bin 669 kolluk personeli görev yapacak'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanlığı, Ramazan Bayramı süresince Şehirlerarası Seyahat Kısıtlamasına Dair Denetimler çerçevesinde; şehirlerarası yollar üzerinde kolluk kuvvetlerince 1.167 yol kontrol noktası oluşturulduğu ve bu kontrol noktalarında 16 bin 669 kolluk personelinin görev alacağını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Ramazan Bayramı süresince Şehirlerarası Seyahat Kısıtlamasına Dair Denetimler çerçevesinde; şehirlerarası yollar üzerinde kolluk kuvvetlerince 1.167 yol kontrol noktası oluşturulduğu ve bu kontrol noktalarında 16 bin 669 kolluk personelinin görev alacağını açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Korona virüs tedbirleri kapsamındaki denetimler tüm hızıyla devam ediyor.

29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'da başlayan ve 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak olan tam kapanma dönemi içerisinde alınan diğer tedbirler gibi sokağa çıkma ile şehirlerarası seyahat kısıtlamaları da, salgının seyrinde yaşanan azalma trendine çok ciddi katkı sağlamaktadır.

Gerek kısmi kapanma gerekse tam kapanma döneminde alınan tedbirlerin ve aziz milletimizin bu tedbirlere uyma konusunda ortaya koydukları sabırlı ve fedakar tavrın etkisiyle 16 Nisan 2021 günü 62 bin 939'a kadar yükselen günlük vaka sayısı 10 Mayıs 2021 günü itibariyle 13 bin 604'e kadar gerilemiştir.

Salgının seyrinde yaşanan bu olumlu gidişatın sürdürülmesi açısından denetim faaliyetleri, tam kapanma döneminin kalan süresi içerisinde de tüm hızıyla sürdürülecektir.

Ramazan Bayramını da içerisine alan bu süre içerisinde; Şehirlerarası Seyahat Kısıtlamasına Dair Denetimler çerçevesinde; şehirlerarası yollar üzerinde kolluk kuvvetlerince 1.167 yol kontrol noktası oluşturulmuş olup, bu yol kontrol noktalarında 16 bin 669 kolluk personeli görev yapacaktır.

Yol kontrol noktalarında görevli kolluk personelince özel araç veya toplu taşıma araçlarıyla şehirlerarası seyahat edenlerin 'seyahat izin belgeleri' tek tek kontrol edilecek ve seyahat izin belgesi olmadan şehirlerarası seyahat edenlerin tespiti halinde gerekli idari yaptırımlar uygulanacaktır.

Sokağa Çıkma Kısıtlamasına Dair Denetimler çerçevesinde; gerek şehir içi kontrol noktaları gerekse devriye ekipleriyle etkin bir denetim gerçekleştirilecektir.

Şehir içi cadde ve sokaklarda kolluk kuvvetlerince oluşturulan toplam 6 bin 84 kontrol noktasında 79 bin 279 kamu personeli görev yapacak olup gerçekleştirilecek denetimlerde geçerli bir muafiyetin var olup olmadığı, çalışma izni görev belgesi kontrolü ile dışarıda bulunulan durumun muafiyet nedeni, zamanı ve güzergahı ile uyumlu olup olmadığı kontrol edilecektir.

Ramazan Bayramını da içine alan süre boyunca şehirlerarası seyahat kısıtlaması ve sokağa çıkma kısıtlamasına dair yürütülen denetimlerde toplam 7 bin 251 kontrol noktasında 95 bin 948 kolluk personeli görev alacaktır.

Bu dönemde ayrıca kolluk kuvvetlerince yaya ve motorize devriye hizmetlerine ağırlık verilerek sokağa çıkma kısıtlamasına dair denetimlere aralıksız 7/24 esasına göre devam edilecektir. Bu çerçevede her gün ortalama 13 bin 938 yaya/motorize devriye ekibinde 78 bin 230 kolluk personeli sokağa çıkma kısıtlaması tedbirine dair denetim faaliyetlerinde görev alacaktır.

Salgın denetim ekiplerince de tam kapanma dönemi sonuna kadar işyeri denetimleri tam kapasiteyle sürdürülecektir.

Üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin kesintisiz sürdürülmesi ve vatandaşlarımızın temel gıda ve temizlik malzemesi ihtiyaçlarının tedarikinin sağlanması amacıyla am kapanma döneminde muafiyet tanınan işyerlerine (fabrikalar, organize sanayi bölgeleri, fırın, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcı, yeme-içme yerleri vb.) yönelik denetimler İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde görevli denetim ekiplerince (zabıta ve diğer kamu personeli marifetiyle) kesintisiz ve etkin şekilde sürdürülmeye devam edilecektir.

Tam kapanma tedbirlerinin geçerli olduğu Ramazan Bayramı süresince de aziz milletimizin tedbirlere uymaya devam edeceğini biliyor ve gösterilen fedakarlıklar için bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz."

(Yunus Emre Kartal/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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