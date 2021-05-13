Ramazan Bayramı'nda sakinlik hüküm sürüyor

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Kayseri'de de Ramazan Bayramı namazından sonra vatandaşların evlerine dönmesiyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Kayseri'de de Ramazan Bayramı namazından sonra vatandaşların evlerine dönmesiyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Kentin en işlek noktaları Cumhuriyet Meydanı, İstasyon Caddesi, Sivas ve Talas bulvarları boş kaldı.

Sokağa çıkma kısıtlılığı olmayan bazı kişiler ise polislerin uygulama yaptığı notlara gelerek emniyet personeline kolonya ve şeker ikram etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil