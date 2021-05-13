Ramazan Bayramı'nda sokaklar sessiz kaldı

Yozgat'ta Ramazan Bayramında cadde ve sokaklarda sessizlik hakim.Kentte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayan ve 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek "tam kapanma" dolayısıyla Ramazan Bayram'ında da sakinlik yaşanıyor.