Ramazan Bayramı'nda karayollarında sıkı denetim uygulanacak Ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen Ramazan Bayramı'nda trafik ekipleri yollarda denetimlerini sürdürecek.

Ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen Ramazan Bayramı'nda trafik ekipleri yollarda denetimlerini sürdürecek. Özellikle bu bayram seyahat izin belgesiyle 65 yaş ve üzeri vatandaşların refakatçileri ile birlikte tek yön olarak istedikleri yerlere gitmesi, tarım ürünü hasadı için gidenler ile sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanların oluşturabileceği yoğunluk nedeniyle olası kazaların önüne geçebilmek için karayollarında denetimler artırılacak.

Ramazan Bayramı'nda günlük ortalama polis ve jandarma olmak üzere toplam 18 bin 564 trafik personeli görevli olacak. Bayram tatili süresince ise toplam 59 bin 52 trafik ekibi/timi ile polis ve jandarmadan oluşan 111 bin 384 personel görevli bulunacak. Ayrıca İçişleri Bakanlığı "Ramazan Bayramı Trafik Tedbirleri" konulu 81 il valiliğine genelge gönderdi. Genelgede, bayram tatilinin 23-26 Mayıs tarihleri arasında 4 gün planlanmasına rağmen trafik tedbirlerinin 22-27 Mayıs tarihleri arasında 6 gün süreyle uygulanacağı belirtildi.

Merkezi güzergahlarda denetim ekipleri görevlendirilecek

Vatandaşların güvenli bir şekilde ulaşımlarının sağlanması için trafik kuruluşlarınca alınan tedbirler ile Covid-19 yayılımını önleme amaçlı tedbirler kapsamında sürücü yolcu giriş-çıkışlarının kontrol edilebilmesi amacıyla il giriş ve çıkışlarında oluşturulan kontrol noktalarında denetimleri yerinde görmek için emniyetten 24 personelden oluşan 8 ekip, jandarmadan 40 personelden oluşan 20 ekip görevlendirildi. Her bayramda olduğu gibi bu bayram da havadan denetimlere ağırlık verilecek. Bu kapsamda 16 ilde helikopter ve 76 ilde drone ile trafik denetimi gerçekleştirilecek.

767 adet maket polis aracı yollara yerleştirildi

Trafik ihlalleri ve kazaların arttığı kesimler ile trafiğin yoğunlaştığı bölgelerde trafik ekiplerinin görünürlüğünü arttırmak amacıyla yerleştirilen maket model araç uygulamasına devam edilecek. 78 ilde 767 (polis 420/ jandarma 347) adet maket trafik aracı, tepe lambalı ve reflektif şeritleriyle görünürlüğü sağlanmış şekilde kazaların yoğunlaştığı güzergahlara yerleştirildi.

Seyahat belgeleri kontrol edilecek

Şehirlerarası yolcu taşımacılığında yüzde 50 kapasite uygulamasına devam edilecek. Ayrıca yollarda 65 yaş üstü vatandaşlar ile tarım ürünleri hasadı vb. kapsamında seyahat izni verilen vatandaşların izin belgeleri kontrol edilecek. Terminallerde ve ara istasyonlarda denetimler artırılacak, terminal ve izin verilen yerler dışında şehirlerarası otobüslerin kalkışlarına ve korsan taşımacılığa izin verilmeyecek. Sefere çıkan bütün otobüsler denetlenecek, şoförleri kural ihlali yapmamaları, sürücü ve yolcuları seyahat süresince emniyet kemeri takmaları konusunda bilgilendirilecek. Otobüslerin karışmış olduğu kazalar da dikkate alınarak özellikle 02.00-08.00 ve uykusuzluk/yorgunluğa bağlı dikkat kaybının oluştuğu 05.00-07.00 saatleri arasında şoförlerin araç dışına davet edilmesi, gerekli kontrolleri ve dinlenmeleri sağlanacak. Trafik ekiplerinin karayolu güzergahlarında tepe lambaları daima açık olacak şekilde "görünürlükleri" ön plana çıkarılarak, sürücüler üzerinde "Algılanan Yakalanma Riski Duygusu" sürekli canlı tutulacak.

Yüz yüze iletişim kurulacak

Denetimlerde, çevirme ekiplerinin bulunduğu noktalarda araç sürücüleri durdurularak "yüz yüze iletişim" kurulacak ve uzun yoldan gelen sürücülerin dinlendirilmeleri sağlanacak. Radar denetimlerine başta hız kaynaklı kazaların yoğunlaştığı güzergahlarda olmak üzere devam edilecek. Toplam uzunluğu 2 bin 155 kilometre olan tüm otoyollarda "ortalama hız" denetimi yapılmaya devam edilecek. Son 3 yılda bayram tatillerinde kazaların yoğun olduğu tespit edilen 18 ildeki 20 güzergahta daha etkili ve yoğun şekilde tedbirler planlanarak uygulanacak.

Şehir merkezlerinde şehitlerin birinci derece yakınları tarafından ziyaret edilebilecek olan şehitliklerde trafik tedbirleri artırılacak. Taşıt-yaya kazalarının yoğun olduğu bölgelerde, yayaların trafikteki güvenliklerini olumsuz etkileyen yaya kaldırımları, yaya geçitleri, kavşak sistemleri, engelli rampaları önünde ve üzerindeki uygunsuz park etmiş araçlar derhal kaldırılacak. Yaya önceliği/güvenliği konusundaki denetimlere ve bilgilendirme faaliyetlerine kesintisiz devam edilecek.

Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan araçların 24.00-06.00 saatleri arasında şehirlerarası yolculuk yapmalarına izin verilmeyecek. Tarımsal zirai araçların, traktörlerin, biçerdöverlerin vb. gerekli tedbir alınmadan trafikte seyretmeleri engellenecek.

Trafik ekipleri anlık takip edilecek

Yapılan tüm denetimlerde sürücü ve yolculara yönelik trafik güvenliği konusunda bilgilendirme ve bilinçlendirmeye yönelik eğitici çalışmalarda "Yaşam için Kısa Bir Mola" sloganıyla oluşturulan "Yaşam Tünelleri" etkin şekilde kullanılacak. Trafik ekip ve personelinin güzergahtaki konumları ve denetimlerini anlık takip eden "Uygulama Takip Projesi (UTP)"nin etkinliği sağlanarak, merkezden denetimleri yapılacak. Merkezdeki "Trafik Kaza Danışma Birimi" tarafından ülke genelindeki yol durumu ve kazalar anlık olarak takip edilecek ve anında müdahale sağlanacak.

Güvenli bir trafik ortamının sağlanmasında denetimin önemli bir parçası olan 34. bin 18 fahri trafik müfettişine "Evdeyim ama trafik kuralları aklımda. Değerli müfettişimiz tespit ettiğiniz her kural ihlali bir hayat kurtarır. Trafik güvenliğine katkılarınız için teşekkür eder, iyi bayramlar dileriz. "Trafikte her yıl daha iyiye" içerikli SMS gönderilecek. - ANKARA

Kaynak: İHA