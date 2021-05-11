Ramazan Bayramı'nda İç Anadolu Bölgesinde 5 ilde hava sıcaklıkları artacak
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Ramazan Bayramı'nda İç Anadolu Bölgesinde 5 ilde hava sıcaklıkları artacak

Ramazan Bayramı'nda İç Anadolu Bölgesinde 5 ilde hava sıcaklıkları artacak
Anadolu Ajansı / Murat Asil - Haberler | Güncel

Ramazan Bayramı boyunca Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat ve Sivas'ta Ramazan Bayramı boyunca hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği ön görülüyor.

Ramazan Bayramı boyunca Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat ve Sivas'ta Ramazan Bayramı boyunca hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği ön görülüyor.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 5 ilde arife günü ve Ramazan Bayramı süresince havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Bayram boyunca Kayseri'de hava sıcaklığının en yüksek 28-32 derece, Kırşehir'de 28-31derece, Nevşehir'de 26-29 derece, Sivas'ta 27-30 derece ve Yozgat'da 25-28 derece olması tahmin ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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