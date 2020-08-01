Ramazan Bayramı'nda gelemediği eşinin mezarından dönerken kaza yaptı Ramazan Bayramı'nda gelemediği eşinin mezarından dönerken kaza yaptı 2 yıl önce kaybettiği eşinin Nevşehir'deki mezarını ziyaret ettikten sonra yaşadığı şehir olan Ankara'ya dönen 70 yaşındaki Duran Kahraman, karayolunda duran otomobile arkada çarptı.

Ramazan Bayramı'nda gelemediği eşinin mezarından dönerken kaza yaptı

AKSARAY - 2 yıl önce kaybettiği eşinin Nevşehir'deki mezarını ziyaret ettikten sonra yaşadığı şehir olan Ankara'ya dönen 70 yaşındaki Duran Kahraman, karayolunda duran otomobile arkada çarptı. Kazada Duran ve diğer sürücü hafif yaralanırken sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde müdahale etti.

Kaza, Aksaray - Nevşehir Karayolu 25. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'da yaşayan ve Nevşehirli olan 70 yaşındaki Duran Kahraman, Nevşehir'in Ürgüp İlçesi Bazur Köyündeki eşinin mezarını ziyaret etmek için 06 BUZ 277 plakalı otomobili ile Nevşehir'e geldi. Köyde eşinin mezarını ziyaret ettikten sonra yaşadığı şehir Ankara'ya gitmek için yola çıkan Duran Kahraman Aksaray'a 25 kilometre kala karayolunda lastiğinin patlaması sonucu duran Umut Y. yönetimindeki 42 N 7627 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada 2 sürücü de yaralanırken yoldan geçen diğer sürücüler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine olay erine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri yolda bir başka kazaya sebebiyet vermemesi için güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri hafif yaralanan sürücülere olay yerinde müdahale etti.

"Şeker bayramında gelemedim kurban bayramında mezara okumaya geldim"

Yaşadığı kazayı anlatan Duran Kahraman, "Mezara okumaya gittim memlekete. Ben Nevşehir Ürgüp'ün Bazur Köyündenim. Hanım 2 sene evvel vefat etti, şeker bayramında gelemedim Kurban Bayramı'nda ziyaret ettim Ankara'ya dönüyordum. Ben 70-80 ile geliyordum. Arkamda, önümde araba vardı. Baktım bu araba var. Frene bastım, 10 metre kala ama arabayı durduramadım. İkinci frene bastım geldim bunun arabaya vurdu. Bu araba yolda duruyordu" dedi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA