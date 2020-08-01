Ramazan Bayramı'nda gelemediği eşinin mezarından dönerken kaza yaptı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ramazan Bayramı'nda gelemediği eşinin mezarından dönerken kaza yaptı

Ramazan Bayramı'nda gelemediği eşinin mezarından dönerken kaza yaptı 2 yıl önce kaybettiği eşinin Nevşehir'deki mezarını ziyaret ettikten sonra yaşadığı şehir olan Ankara'ya dönen 70 yaşındaki Duran Kahraman, karayolunda duran otomobile arkada çarptı.

01.08.2020 17:55 | Son Güncelleme: 01.08.2020 20:28

Ramazan Bayramı'nda gelemediği eşinin mezarından dönerken kaza yaptı

AKSARAY - 2 yıl önce kaybettiği eşinin Nevşehir'deki mezarını ziyaret ettikten sonra yaşadığı şehir olan Ankara'ya dönen 70 yaşındaki Duran Kahraman, karayolunda duran otomobile arkada çarptı. Kazada Duran ve diğer sürücü hafif yaralanırken sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde müdahale etti.

Kaza, Aksaray - Nevşehir Karayolu 25. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'da yaşayan ve Nevşehirli olan 70 yaşındaki Duran Kahraman, Nevşehir'in Ürgüp İlçesi Bazur Köyündeki eşinin mezarını ziyaret etmek için 06 BUZ 277 plakalı otomobili ile Nevşehir'e geldi. Köyde eşinin mezarını ziyaret ettikten sonra yaşadığı şehir Ankara'ya gitmek için yola çıkan Duran Kahraman Aksaray'a 25 kilometre kala karayolunda lastiğinin patlaması sonucu duran Umut Y. yönetimindeki 42 N 7627 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada 2 sürücü de yaralanırken yoldan geçen diğer sürücüler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine olay erine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri yolda bir başka kazaya sebebiyet vermemesi için güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri hafif yaralanan sürücülere olay yerinde müdahale etti.

"Şeker bayramında gelemedim kurban bayramında mezara okumaya geldim"

Yaşadığı kazayı anlatan Duran Kahraman, "Mezara okumaya gittim memlekete. Ben Nevşehir Ürgüp'ün Bazur Köyündenim. Hanım 2 sene evvel vefat etti, şeker bayramında gelemedim Kurban Bayramı'nda ziyaret ettim Ankara'ya dönüyordum. Ben 70-80 ile geliyordum. Arkamda, önümde araba vardı. Baktım bu araba var. Frene bastım, 10 metre kala ama arabayı durduramadım. İkinci frene bastım geldim bunun arabaya vurdu. Bu araba yolda duruyordu" dedi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ramazan Bayramı'nda gelemediği eşinin mezarından dönerken kaza yaptı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hindistan'da korkunç vinç kazası anı kameralara yansıdı: 9 ölü 1 yaralı Dünya
Hindistan'da korkunç vinç kazası anı kameralara yansıdı: 9 ölü 1 yaralı
MHP'den ihraç edilen Enginyurt'tan parti yönetimine sitem: Bayramı yaşatmadınız, Allah size de aynısı yaşatır inşallah Politika
MHP'den ihraç edilen Enginyurt'tan parti yönetimine sitem: Bayramı yaşatmadınız, Allah size de aynısı yaşatır...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Rahatlık devam ederse, gerekli kararları yeniden alırız Güncel
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Rahatlık devam ederse, gerekli kararları yeniden alırız
İnternet üzerinden 5 bin 500 liralık telefon aldı, ünlü firma 2 bin 500 liralık telefon gönderdi Ekonomi
İnternet üzerinden 5 bin 500 liralık telefon aldı, ünlü firma 2 bin 500 liralık telefon gönderdi
İngiltere'de bir adam 4 yıldır kolunda cinsel organıyla yaşıyor Dünya
İngiltere'de bir adam 4 yıldır kolunda cinsel organıyla yaşıyor
Malatya Valisi Aydın Baruş, vatandaşları uyardı: Günde ortalama 100'e yakın vaka tespit ediliyor Güncel
Malatya Valisi Aydın Baruş, vatandaşları uyardı: Günde ortalama 100'e yakın vaka tespit ediliyor
Son ankette çarpıcı sonuçlar! İşte Gelecek Partisi ve Deva Partisi'nin toplam oy oranı
Son ankette çarpıcı sonuçlar! İşte Gelecek Partisi ve Deva Partisi'nin toplam oy oranı
Kayseri'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
Kayseri'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
Adana'da bayram günü katliam gibi kaza: 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Adana'da bayram günü katliam gibi kaza: 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
İstanbul'un ünlü restoranında çorbanın içinden çıkan cam parçası müşteriyi yaraladı
İstanbul'un ünlü restoranında çorbanın içinden çıkan cam parçası müşteriyi yaraladı
Yapımında sona gelinen Mithatpaşa Tünelleri ile Zonguldak'ın 45 yıllık hayali gerçek oluyor
Yapımında sona gelinen Mithatpaşa Tünelleri ile Zonguldak'ın 45 yıllık hayali gerçek oluyor
İnsanı hayvanat bahçesine kapatıp sergileyen ABD'den 114 yıl sonra özür geldi
İnsanı hayvanat bahçesine kapatıp sergileyen ABD'den 114 yıl sonra özür geldi
Zonguldak'taki market kurban etlerini ücretsiz kıyma çekince vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturdu
Zonguldak'taki market kurban etlerini ücretsiz kıyma çekince vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturdu
İBB'ye ait kurban kesim alanında kasaplar kaçtı, vatandaş kendi kurbanını kendisi kesti
İBB'ye ait kurban kesim alanında kasaplar kaçtı, vatandaş kendi kurbanını kendisi kesti
Vaka sayısının arttığı Diyarbakır'da tedbirlere uymayan çocuklar: Koronavirüs hiç umurumuzda değil
Vaka sayısının arttığı Diyarbakır'da tedbirlere uymayan çocuklar: Koronavirüs hiç umurumuzda değil
Kula'da 30 büyükbaş ve 100 küçükbaş telef oldu! Şüpheli ölümler nedeniyle inceleme başlatıldı
Kula'da 30 büyükbaş ve 100 küçükbaş telef oldu! Şüpheli ölümler nedeniyle inceleme başlatıldı
Gümüşhane'de kayıp olan 60 yaşındaki vatandaştan 3 gündür haber alınamıyor
Gümüşhane'de kayıp olan 60 yaşındaki vatandaştan 3 gündür haber alınamıyor
Kesime götürülen kurbanlık boğa, sahibinin elinden kurtulunca aracın üzerine çıktı
Kesime götürülen kurbanlık boğa, sahibinin elinden kurtulunca aracın üzerine çıktı
Son Dakika: Türkiye'de 1 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi vefat etti, 996 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 1 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi vefat etti, 996 yeni vaka tespit edildi
Bayram tatilini fırsat bilen İstanbullular Şile'ye akın etti
Bayram tatilini fırsat bilen İstanbullular Şile'ye akın etti
Ömür Gedik, bir gencin inek taşıdığı için linç edilmesine destek verdi: Hindistan'ı seviyorum
Ömür Gedik, bir gencin inek taşıdığı için linç edilmesine destek verdi: Hindistan'ı seviyorum
Ciro Immobile, Serie A'da üçüncü kez Altın Ayakkabı'yı kazandı
Ciro Immobile, Serie A'da üçüncü kez Altın Ayakkabı'yı kazandı
İstanbul'da askeri alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü
İstanbul'da askeri alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü
Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına Seren Serengil'den ilginç yorum: Bir hamile güzelliği gelmiş
Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına Seren Serengil'den ilginç yorum: Bir hamile güzelliği gelmiş
Son Dakika: 2020'de gıda hilekarlarına 63 milyon liradan fazla ceza kesildi
Son Dakika: 2020'de gıda hilekarlarına 63 milyon liradan fazla ceza kesildi
Eren Bülbül'ün annesi: Oğlumun mezarını ziyaret eden Ekrem İmamoğlu'na kızgın değil kırgınım
Eren Bülbül'ün annesi: Oğlumun mezarını ziyaret eden Ekrem İmamoğlu'na kızgın değil kırgınım
Trabzonspor yönetimi, Abdullah Avcı ve Robert Prosinecki için ikiye bölündü
Trabzonspor yönetimi, Abdullah Avcı ve Robert Prosinecki için ikiye bölündü
100 yaşındaki Rukkiye Nine uzun yaşamanın sırrını anlattı: Don yağı tercih ederim
100 yaşındaki Rukkiye Nine uzun yaşamanın sırrını anlattı: Don yağı tercih ederim
Şarkıcı Coşkun Sabah'ın kızı Roza, mayolu fotoğraf paylaşınca babasıyla arası bozuldu
Şarkıcı Coşkun Sabah'ın kızı Roza, mayolu fotoğraf paylaşınca babasıyla arası bozuldu
Altın fiyatlarının yükselmesiyle altın kaplamalı gümüş takılara talep arttı
Altın fiyatlarının yükselmesiyle altın kaplamalı gümüş takılara talep arttı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Fatih Sultan Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli
Magazin Hazal Kaya Serdar Ortaç Merve Boluğur İbrahim Tatlıses
Spor Cüneyt Çakır Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas Mustafa Cengiz
Daha Fazla Kaza Bayram Yangın Beşiktaş
Şu an buradasınız: Ramazan Bayramı'nda gelemediği eşinin mezarından dönerken kaza yaptı - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.8.2020 21:00:21. #1.15#
title