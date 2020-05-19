Ramazan Bayramı'nda "Çocuklar gülsün" diye kıyafet dikiyorlar
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Ramazan Bayramı'nda "Çocuklar gülsün" diye kıyafet dikiyorlar

Bilecik Müftülüğü bünyesinde açılan Kur'an-ı Kerim kurslarına katılan kursiyerler, Ramazan Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına ulaştırılmak üzere gönüllü olarak kıyafet dikiyor.

Ramazan Bayramı'nda
19.05.2020 11:04 | Son Güncelleme: 19.05.2020 11:04

Bilecik Müftülüğü bünyesinde açılan Kur'an-ı Kerim kurslarına katılan kursiyerler, Ramazan Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına ulaştırılmak üzere gönüllü olarak kıyafet dikiyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kurslarına ara verilen kadınlar, bu dönemi en verimli şekilde değerlendirip çocukları tebessüm ettirmek amacıyla "Bir kalbe de sen dokun" sloganıyla başlattıkları sosyal sorumluluk projesi kapsamında evlerinde giysi dikimine başladı.

Çocuklara bayramlık hediye paketi hazırlayan ve belirlenen ailelere giderek hediyeleri teslim edecek gönüllüler, her çocuğun bayram sevinci yaşaması için mesai harcıyor.

İl Müftü Vekili Mustafa Topal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anadolu insanının gönlünün geniş olduğunu, kendisi tokken yakınının veya komşusunun aç yatmaması gereken bir sürecin yaşandığını söyledi.

Salgın nedeniyle mağduriyet yaşayan ailelerin bulunduğunu belirten Topal, şöyle konuştu:

"Mağduriyetleri gidermek için insanımız seferber oldu. Özellikle din, cami ve Kur'an kursu görevlilerimiz, toplumun ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyor, gayret gösteriyor. Bu çerçevede de Kur'an kursu öğreticilerimiz, bayram hazırlığı yapıyorlar. Kur'an kursu usta öğreticilerimiz, kursiyerlerimiz muhtaç olan çocukları giydirmek için giysiler dikiyorlar. Bu, Anadolu insanında var olan gönüllü yardımseverlik duygusundan kaynaklanan bir husus. Dolayısıyla bizim gönlümüzden gelen, kalbimizden gelen, insanımızda var olan bu duyguyu birlikte yaşıyoruz."

Kızına bayramlık dikerken aklına geldi

Usta öğretici İlknur Ülker, kursların kapalı olduğu bu dönemde evde olduklarında uzaktan eğitimle Kur'an-ı Kerim kursuna devam ettiklerini belirtti.

Arta kalan zamanlarında, kızına bayramlık elbise dikerken aklına ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının geldiğini anlatan Ülker, "Bu düşüncemi kursiyerlerle paylaştım. Geçen sene bu çalışmayı yapmıştık ama hazır kıyafet alarak, tek tek evleri ziyaret edip hediyeleri verdik. Aslında o çocukların o hediyeyi aldığı anda yüzlerindeki sevinç, mutluluk güzel bir duygu. Bu bayramda da yine mutlu olsunlar, yüzleri gülsün istedim." dedi.

Uzaktan eğitimde dikiş bilen usta öğreticilerle projede görev alacakları belirlediklerini aktaran Ülker, ramazan ayının başında "Bir kalbe de sen dokun" adlı projeyi hayata geçirdikleri kaydetti.

İlknur Ülker, projeye katılımdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bu süreçte projemizi duyup da arayan arkadaşlarımız oldu. 'Dikiş bilmiyoruz ama ne yapabiliriz' dediler. Kimisi çorabını, kimisi tokasını, kimisi şekerini ve çikolatasını aldı. Çocuklarımız bayramlıklarının bulunduğu hediye paketini açtığında içinde hem bayramlığını görsün hem de şekerini görsün istedik. Elbiselerimizin büyük bir bölümü bitti, geriye kalanları da tamamlayarak bayramdan önce çocuklarımıza teslim edeceğiz. Elimizden geldiğince onların yüzlerini güldürmek istiyoruz. Aslında 20 çocuğu hedef almıştık ama 45'e yakın kıyafet dikildi. Daha da çoğalırsa yapacağız inşallah."

Kursiyerlerden Semra Bulut ise yardımlaşmayı dünyanın en güzel ve en anlamlı eylemi olarak gördüğünü vurguladı.

Yardımlaşmanın insanlar arasında arkadaşlık, kardeşlik ve dostluk duygularını daha çok ortaya çıkardığını ifade eden Bulut, "El ele verip çocukların kalbine dokunup, onların yüzlerini güldürmek istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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