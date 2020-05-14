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Ramazan Bayramı'nda çalışanlara en avantajlı hediye "MultiGift"

Multinet Up Ramazan Bayramı yaklaşırken çalışanlarına bayram hediyesi vermek isteyen şirketlere pratik ve hijyenik bir dijital çözüm sunuyor.

Ramazan Bayramı'nda çalışanlara en avantajlı hediye
14.05.2020 11:36 | Son Güncelleme: 14.05.2020 11:36

Multinet Up Ramazan Bayramı yaklaşırken çalışanlarına bayram hediyesi vermek isteyen şirketlere pratik ve hijyenik bir dijital çözüm sunuyor.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, MultiGift ile işverenler operasyonel, lojistik ve vergi avantajı kazanıyor; çalışanlar ise bakiyelerini gıdadan giyime 20 bine yakın noktada özgürce harcayabiliyor.

Yeni nesil finansal teknoloji şirketi Multinet Up'ın kurumsal hediye ve sosyal yardım kartı MultiGift, ramazan yardımlarını ve bayram hediyelerini çalışanlarına kolaylıkla ulaştırmak isteyen işverenlere kolay ve güvenilir bir çözüm sunuyor.

MultiGift, Türkiye'nin 81 ilinde giyimden gıdaya, anne-bebek ürünlerinden ev eşyası, elektroniğe kadar farklı kategoride 20 bine yakın noktada kullanılabiliyor. Şirketler, çalışan sayısı ne olursa olsun tüm işlemleri tek kart ile tek fatura ile gerçekleştirebiliyor, yüzde 39'a varan vergi avantajından faydalanıyor.

MultiGift'in diğer marka kartları sayesinde dijital kod veya sanal kart seçeneklerine sahip olabilen çalışanlar A101, Carrefoursa, Migros, Morhipo, Ikea veya English Home dijital kod veya kartları ile bulundukları yerden online olarak ya da mağazalarda alışverişlerini yapabiliyorlar.

Ramazan ayında MultiGift'in kullanım oranı 3 kat arttı

İşverenlere operasyonel, lojistik ve vergi avantajı sağlayan MultiGift'in kullanımı geçen sene yılın aynı dönemine oranla 3 kat arttı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Multinet Up Üst Yöneticisi (CEO) Demirhan Şener, bu artışı şöyle değerlendirdi:

"2004'te hayata geçirdiğimiz, Türkiye'nin ilk kurumsal hediye ve sosyal yardım kartı MultiGift çözümümüz ile esnek yan haklar, çalışan motivasyonu ve teşvik uygulamaları kapsamında firmalara tasarruf ve operasyonel kolaylık sunuyoruz. MultiGift, şirketlerin çalışanlarına yaptığı Ramazan yardımlarında geleneksel Ramazan kolisi uygulamasına yeni nesil bir alternatif olarak tercih ediliyor çünkü firmaların koli temini, erzak tedariki, muhafazası ve dağıtımı gibi operasyonlarını sıfıra indiriyor. Firma yetkilileri en hesaplı Ramazan yardım kolisini nasıl ve nereden temin edeceğini her çalışanın ihtiyacına yönelik yardım kolisinin içeriğinde hangi kalemlerin olması gerektiğini düşünmek zorunda kalmıyor. Çalışanlar ise MultiGift'lerine yüklenen bakiyeleri ramazan ayı gereksinimlerini karşılamak üzere diledikleri gibi kullanabiliyor."

Şener, MultiGift'in Mopaş, KIM Market, Onur Market, Happy Center gibi binlerce noktayı tek kartta bir araya getirdiğini belirterek, "İçinde bulunduğumuz karantina koşullarında, tüm bu avantajlarına ek olarak, firma yetkilileri için en güvenilir ve en kolay çalışan yardımı olarak ön plana çıktı. Bu sebeple MultiGift'in kullanımı bir önceki aya oranla 3 kat arttı. Ayrıca geçen sene yılın aynı döneminde MultiGift ailesindeki market kartlarının kullanımında da 1,5 kat artış olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

MultiGift yüklemelerinin yüzde 50'sinin sanayi ve gıda sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar tarafından yapıldığı kaydeden Şener, "En çok MultiGift harcaması yapılan iller sırasıyla İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli, İzmir, Konya ve Sakarya. Son üç ayda MultiGift harcamalarının yüzde 70'inin marketlerde, yüzde 30'unun giyim, ayakkabı ve elektronik alışverişlerinde kullandığını görüyoruz. MultiGift ile kurum yetkilileri ramazan yardım bakiyelerini ve bayram hediyelerini tek tıkla tanımlayabiliyor, çalışanlar ise ihtiyaç duydukları ürünlerde harcamalarını uzaktan yapabiliyor. Hem çalışanlar hem kurum yetkilileri hem de salgınla mücadelede kişiler arası mesafenin korunması ve temasın sıfıra indirilmesi açısından önemli bir işlevi yerine getiren MultiGift'e, Ramazan Bayramı'na doğru talebin daha da artacağını tahmin ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

MultiGift sağladığı avantajlardan dolayı doğum günü, evlilik, satış motivasyon, yılbaşı hediyelerinde; kıdem ödüllerinde ve sosyal yardım uygulamalarında da tercih ediliyor.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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