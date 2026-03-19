ATO Başkanı Baran: "Ramazan Bayramı'nın tüm insanlığa sağlık, mutluluk ve bereket getirmesini, dünyada barış ve huzura vesile olmasını diliyorum"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ramazan Bayramı dolayısıyla, "Son dönemde dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan gerilimler ve çatışmalar, barışın ve huzurun ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Ramazan Bayramı'nın tüm insanlığa sağlık, mutluluk ve bereket getirmesini, dünyada barış ve huzura vesile olmasını diliyorum" dedi.

ATO Başkanı Gürsel Baran, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Baran; bayramların sevgi, dayanışma ve kardeşlik duygularını güçlendiren, insanlığın ortak değerlerini hatırlatan, barış arzusunu güçlendiren özel günler olduğunu belirtti.

Baran, Ramazan Bayramı vesilesiyle yaptığı açıklamalarda, "Son dönemde dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan gerilimler ve çatışmalar, barışın ve huzurun ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Ramazan Bayramı'nın tüm insanlığa sağlık, mutluluk ve bereket getirmesini, dünyada barış ve huzura vesile olmasını diliyorum. Ramazan ayı boyunca sabrı, paylaşmayı ve dayanışmayı yeniden hatırlayıp, gönüllerimizi daha çok yakınlaştırarak, nihayet mübarek bayram günlerine ulaştık. Bayramlar; sevgi, dayanışma ve kardeşlik duygularını güçlendiren, insanlığın ortak değerlerini hatırlatarak, barış arzusunu güçlendiren özel günlerdir. Dünyanın birçok yerinde devam eden savaş ve çatışmalar nedeniyle ne yazık ki bu bayrama buruk giriyoruz. Bayramın taşıdığı hoşgörü ve kardeşlik ruhunun tüm dünyaya yayılarak, savaş ve çatışmaların yerini kalıcı barış ve istikrarın alması en büyük temennimizdir. Huzurun ve istikrarın güçlendiği bir ortam, üretimin, ticaretin ve ekonomik gelişmenin de en güçlü teminatıdır. İş dünyası olarak, ülkemizin refahı ve ferahı için çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Bu vesileyle, Başkent iş dünyası ve ATO üyelerimiz ile aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyor; bayramın sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini yürekten diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı