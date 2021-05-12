Ramazan Bayramı namazı camilerde mi kılınacak? 2021 Bayram namazı camide mi kılınacak? Diyanet açıklama yaptı mı?

Bu yıl Ramazan Bayramı namazı camilerde mi kılınacak? 2021 bayram namazı camilerde mi eda edilecek? Diyanet'ten yapılan açıklamaya göre pandemi kurallarına uyularak camilerde bayram namazı kılınabilecek. Ramazan Bayramı namazı camilerde mi kılınacak? 2021 Bayram namazı camide mi kılınacak? Diyanet açıklama yaptı mı? Detaylar haberimizde...

Bayram namazı namazı camilerde mi kılınacak vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Koronavirüs nedeniyle Bayram namazını evde kılmak isteyen vatandaşlar Bayram namazı evde kılınır mı? sorusunun cevabını merak ediyor. Konu hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı geçtiğimiz senelerde açıklama yapmıştı. Peki, Bayram namazı evde kılınır mı? Bayram namazı camide mi kılınacak? Ramazan Bayramı namazı camilerde mi kılınacak? 2021 Bayram namazı camide mi kılınacak? Diyanet açıklama yaptı mı?

BU YIL 2021 RAMAZAN BAYRAMI NAMAZI CAMİLERDE Mİ KILINACAK?

Evet konu hakkında yapılan açıklamada bu yıl pandemi kurallarına uyularak camilerde bayram namazı eda edilebilecek.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yaptığı açıklamada:

"Salgın tedbirlerinin en güzel uygulandığı mekanlar camilerimiz oldu. Bu tedbirlere riayet ederek inşallah bayram namazlarımızı kılacağız." dedi.

Buna göre bu yıl bayram namazı camilerde kılınacaktır.

BAYRAM NAMAZI KILINACAK MI?

Katıldığı televizyonprogramında Ramazan Bayramı'yla ilgili merak edilen soruları cevaplayan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bayram namazının camilerde kılınacağını söyledi. Camilerde salgın tedbirlerine titizlikle uyulduğunu belirten Erbaş, "Cemaatimiz, tedbirler noktasında çok düzenli hareket etti. Bu tedbirlere riayet ederek inşallah bayram namazlarımızı kılacağız" dedi.

BAYRAM NAMAZI EVDE KILINIR MI?

Hanefî mezhebine göre bayram namazının sahih olması için hutbe dışında Cuma namazında aranan şartların yerine gelmesi gerektiğinden, bayram namazının cemaatle kılınması şarttır. Herhangi bir sebepten dolayı bayram namazını cemaatle kılamayan kimsenin bunu kaza etmesi gerekmediği gibi bu kişinin tek başına bayram namazını kılması da gerekmez. Bayram namazını camide cemaatle kılamayanların, evlerinde iki veya dört rekât olarak duhâ/işrak (kuşluk) namazı niyetiyle nafile namaz kılmaları müstehabtır.

Şafiî mezhebine göre de bayram namazının bir yerde ve topluca kılınması esastır. Bununla birlikte değişik sebeplerle cemaate katılamayanların münferit olarak kılması da caizdir. Buna göre cemaate katılmayan kişiler, kadınlar, çocuklar ve yolcular evlerinde münferiden bayram namazını kılabilirler. Bayram namazlarını sünnet olarak gören Şafiilere göre yalnız başına kılacak kimsenin hutbe okuması şart değildir.

Netice itibariyle Bayram namazları oruç ve hac gibi uzun süreli ve yoğun ibadetlerin tamamlanmasının sevinç ve coşkusunu yaşamak üzere hep birlikte cemaatle kılınan ve Müslümanların vahdetini gösteren çok önemli ibadetlerdir.