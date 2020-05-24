Ramazan Bayramı'na Hacivat ve Karagöz'lü kutlama Başakşehir Belediyesi'nin "Sıfır Atık, Güzel Gelecek" projesinin maskotları Başakgiller, sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle Ramazan Bayramı'nı evde geçiren çocukların eğlenceli vakit geçirebilmesi için sokaktaydı.

Başakşehir Belediyesi'nin "Sıfır Atık, Güzel Gelecek" projesinin maskotları Başakgiller, sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle Ramazan Bayramı'nı evde geçiren çocukların eğlenceli vakit geçirebilmesi için sokaktaydı.

Bayramın ilk gününde kendileri için özel tasarlanan üstü açık otobüsle Başakşehir'i gezen Başakgiller'e; Hacivat-Karagöz, Nasreddin Hoca, İbiş ve jonglör de eşlik etti. Başakgiller, şarkıları ve danslarıyla balkon ve pencerelere çıkan çocukları sevindirdi.

ÇOCUKLAR BALKON VE PENCERELERDEN EŞLİK ETTİ

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nda da uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşlar evlerinde kalarak kurallara uyuyor. Başakşehir Belediyesi, bahar havasına rağmen evlerinde kalarak sorumluluğunu yerine getiren aileler için geri dönüşüm maskotları Başakgiller ile her mahallede etkinlikler düzenliyor. İlçenin geri dönüşüm maskotları Başakcan, Süper Pati ve Dönüştör Fikri'ye çocuklar balkon ve pencerelerden alkışlarla eşlik ediyor. Vatandaşlar da etkinlikten çok memnun kaldıklarını belirterek, Başakşehir Belediyesi'ne ve Başkan Yasin Kartoğlu'na teşekkür etti.

65 YAŞ VE ÜZERİ VATANDAŞLAR GÜNEŞLİ HAVANIN KEYFİNİ ÇIKARDI

Bu arada koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar, bir hafta aranın ardından Ramazan Bayramı'nın birinci günü kısıtlamanın 6 saatliğine kaldırılmasıyla birlikte güneşli havanın tadını çıkardı. Başakgiller ve animatörler de yaşlıların bayramlarını kutlayarak onlara çikolata ikramında bulundu.

Başakşehir Belediyesi'nin Ramazan Bayramı etkinlikleri 2. Gün Kayaşehir, Şamlar, Fenertepe, Kayabaşı ve Güvercintepe'de; 3. Gün ise Şahintepe ve Bahçeşehir Mahallelerinde devam edecek.

Kaynak: DHA